Via libera alla Darsena Europa, ma a Livorno mancano 300 mln di euro per la cura del ferro

Il sindaco Salvetti: «Auspichiamo che il ministro Salvini provveda a riallocarli per la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie, è un’opera commissariata quindi di interesse nazionale»

[14 Dicembre 2023]

Il ministero dell’Ambiente, attraverso la Commissione Via Vas, ha giudicato positivamente la Valutazione d’impatto ambientale (Via) sulla Darsena Europa in realizzazione al porto di Livorno – pur con prescrizioni, ad oggi non note –, ma al contempo il Governo Meloni ha tolto risorse fondamentali lo sviluppo sostenibile complessivo del progetto.

Per quanto riguarda la Via, il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, si dice «molto soddisfatto di questo passaggio che è cruciale, perché consente di velocizzare i tempi e affidare in tempi rapidi l’appalto dei lavori».

«Il progetto – argomenta il primo cittadino (nella foto) – prevede nella prima fase 450 milioni, di cui 200 milioni erano già stati stanziati e assicurati dall’allora ministra De Micheli e dal precedente governo, impegno scaturito dal pressante lavoro di sensibilizzazione svolto dagli enti e dalle istituzioni territoriali. La stessa ministra delle Infrastrutture nel 2019, durante la presentazione del progetto preliminare della Darsena Europa aveva dichiarato la disponibilità del ministero per un affiancamento procedurale e per un sostegno economico unito a quello della Regione Toscana, puntualizzando che il porto di Livorno è il terzo in Italia ed è molto importante in ambito europeo».

Non a caso, nell’estate del 2022 il Governo aveva stanziato 300 milioni di euro necessari per realizzare il collegamento ferroviario oggi inesistente tra l’interporto e la linea Collesalvetti-Vada: un modo per rendere più sostenibile la distribuzione delle merci in arrivo al porto labronico, togliendo migliaia di camion dalle strade con la relativa riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti. Risorse che improvvisamente sono state definanziate nell’ottobre di quest’anno dal Governo Meloni.

«Ci fa particolarmente piacere constatare che il ministro Salvini plauda al positivo passaggio procedurale (della Via, ndr). Auspichiamo quindi che lo stesso – commenta Salvetti – provveda a riallocare i 300 milioni indispensabili per la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie a supporto della Darsena Europa, opera strategica per Livorno, la Toscana e l’intero Paese considerando che la Darsena Europa è un’opera commissariata, quindi di interesse nazionale».