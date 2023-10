Collegamenti ferroviari, il Governo conferma il taglio da 299 mln di euro per l’interporto di Livorno

Gazzetti: «Il rifinanziamento di quanto tagliato non avverrà con la prossima legge di Bilancio»

[11 Ottobre 2023]

I 299 milioni di euro stanziati lo scorso anno per il collegamento ferroviario dell’interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti, e per la bretella di collegamento diretto tra la linea Firenze-Pisa e la linea Pisa-Vada via Collesalvetti (by-pass di Pisa) non ci sono più.

L’annuncio arriva da Francesco Gazzetti, consigliere regionale e responsabile Infrastrutture del Pd toscano, dopo la conferma odierna da parte del Governo Meloni, arrivata in risposta all’interrogazione presenta dai parlamentari Pd e seguita in particolare da Marco Simiani, che già a luglio aveva acceso un faro sulla vicenda.

«Niente di niente, ora è ufficiale – dichiara oggi Gazzetti – Per le connessioni ferroviarie per il porto di Livorno e l’interporto di Guasticce non c’è un euro, solo tagli: il rifinanziamento di quanto tagliato non avverrà con la prossima legge di Bilancio».

Sfumano così importanti investimenti che avrebbero permesso al principale scalo portuale della Toscana di migliorare sensibilmente sotto il profilo della sostenibilità ambientale, favorendo il trasporto merci su ferro anziché sfruttare la ben più inquinante e climalterante mobilità su gomma.

Ma su questo fronte il Pd toscano annuncia battaglia: «Per volontà del nostro segretario regionale Emiliano Fossi si moltiplicheranno le iniziative – conclude Gazzetti – perché quello messo in atto dal Governo Meloni è un attacco dalla dignità della Toscana ed un tentativo di indebolire le opportunità di crescita e sviluppo».