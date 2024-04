Nell’ultimo anno circa 7.500 le persone in visita all’innovativa discarica locale

Il premio Borgo dei borghi è arrivato a Peccioli, turisti ancora in crescita

Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato al sindaco Macelloni, all’interno del Triangolo verde

[26 Aprile 2024]

Lo scorso 31 marzo Peccioli (PI) è stato premiato dalla Rai come “Borgo dei borghi 2024”, un prestigioso titolo che nell’ultimo decennio non era mai stato conferito a una realtà toscana, e che da pochi giorni è materialmente in mano al sindaco Renzo Macelloni.

Gianni Orazi, produttore Elephant Italia in collaborazione con Rai, accompagnato da Federica Caputo – che ha avuto un ruolo chiave per la scelta, i contenuti e la cura dei rapporti con i singoli borghi in gara – hanno consegnato il premio al primo cittadino (nella foto) nella cornice del Triangolo verde di Legoli.

Insieme ai celeberrimi Giganti, qui la Belvedere spa – una società a partecipazione pubblica e di azionariato popolare – gestisce un Polo industriale che vede la presenza di un impianto di trattamento meccanico biologico (Tmb) e di una delle più importanti discariche toscane per rifiuti non pericolosi, (nel 2021 ha smaltito in sicurezza circa 400mila tonnellate), oltre ad avere in progetto la realizzazione di un biodigestore anaerobico e un innovativo impianto di ossidazione termica.

E proprio attraverso le risorse in arrivo con gli investimenti nell’economia circolare, il Comune di Peccioli ha saputo mettere insieme un modello di sviluppo sostenibile a tutto tondo, valorizzando appieno anche il fattore turismo: nel 2023 sono state circa 7.500 le persone che sono arrivate a Peccioli solo per visitare il Triangolo verde.

Un flusso già in accelerazione, dopo la vittoria al Borgo dei borghi. Dal Comune sottolineano infatti che nei giorni successivi alla Pasqua, Peccioli è stata visitata da migliaia di persone da tutta Italia e dall’estero vogliose di scoprire il gioiello della Valdera.

Un flusso impressionante che ha convinto l’amministrazione comunale, di concerto con Fondazione Peccioliper e Belvedere Spa, a incrementare, insieme a cittadini e operatori, servizi, mobilità e capacità di accoglienza. Elementi chiaramente confermati per le festività del 25 aprile e 1° maggio ma che proseguiranno almeno per tutta l’estate.

Non solo. Peccioli proseguirà nel percorso, avviato già con i primi contatti ufficiali, con l’associazione I Borghi più belli d’Italia per valutare un possibile ingresso in questo prestigioso club. Provando ad aggiungere un altro vessillo di qualità turistica e accoglienza dopo quelli della Bandiera arancione del Touring club italiano e, confermato di recente, della Bandiera Lilla.