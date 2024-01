Sarà Peccioli a rappresentare la Toscana al concorso nazionale “Borgo dei borghi”

[11 Gennaio 2024]

A rappresentare la Toscana al concorso nazionale “Borgo dei borghi” sarà Peccioli, unico Comune della regione a partecipare all’iniziativa in onda su Rai3 che ha come media partner il Tirreno.

«È un concorso importante – ha detto stamani il presidente Eugenio Giani presentando l’iniziativa insieme al sindaco di Peccioli Renzo Macelloni e al vice direttore del Tirreno Cristiano Marcacci – Il fatto che sia Peccioli l’unico borgo in gara mi riempie di soddisfazione e conferma come Peccioli rappresenti un centro culturale di grandissimo significato, al quale la Toscana dà tutto il suo appoggio perché possa vincere. Grazie anche alla capacità del sindaco Macelloni, che ha saputo fare di Peccioli un luogo nevralgico e importante per tutta la Toscana, investendo sul piano dell’abbellimento del paese».

Non a caso il viaggio alla scoperta di Peccioli ha aperto, il 7 gennaio, la prima puntata del 2024 della trasmissione Kilimangiaro condotta da Camila Raznovich.

La sfida è fra i 20 luoghi più belli e caratteristici della penisola che continueranno ad essere raccontati nelle varie puntate della trasmissione, fino all’apertura delle votazioni il 25 febbraio e il verdetto finale previsto per Pasqua: si vota sul sito www.rai/borgodeiborghi/.

«Importante è esserci, ma vincere è anche meglio – ha sottolineato Renzo Macelloni – Partecipare a Borgo dei Borghi è una vetrina molto importante che avviene nel momento giusto in cui Peccioli già da qualche anno a una forte esposizione al turismo. Basta pensare che abbiamo un turismo in discarica; nel 2023 sono state 7500 persone che sono venute per vedere i Giganti. Siamo diventati un punto di riferimento importante per l’arte contemporanea».

Nella frazione di Legoli del Comune di Peccioli Belvedere spa – una società a partecipazione pubblica e di azionariato popolare – gestisce un Polo che vede la presenza di un impianto di trattamento meccanico biologico (Tmb) e di una delle più importanti discariche toscane per rifiuti non pericolosi, (nel 2021 ha smaltito in sicurezza circa 400mila tonnellate), oltre ad avere in progetto la realizzazione di un biodigestore anaerobico e un innovativo impianto di ossidazione termica.

E attraverso le risorse in arrivo con gli investimenti nell’economia circolare, il Comune di Peccioli ha saputo mettere insieme un modello di sviluppo sostenibile a tutto tondo.