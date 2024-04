Giani: «È un Comune in cui convivono cultura, tradizione, innovazione e sostenibilità»

Non solo economia circolare, è Peccioli il “Borgo dei Borghi” del 2024

Macelloni: «Questa vittoria è il frutto di un progetto che portiamo avanti da anni, abbiamo sempre detto che se vinceva Peccioli vinceva la Toscana»

[2 Aprile 2024]

Dal cuore della Valdera alla vetta d’Italia: il Comune di Peccioli ha vinto l’11esima edizione de “Il borgo dei Borghi”, l’iniziativa promossa da Rai Cultura all’interno del programma televisivo Kilimangiaro, per arrivare a decretare il borgo più affascinante del Paese.

Stavolta la palma d’oro se la sono aggiudicata Peccioli e i suoi neanche 5mila cittadini, che nel giorno di Pasqua hanno affollato la “Galleria dei giganti” per gioire insieme (nella foto) del grande traguardo raggiunto.

«Siamo molto soddisfatti per questo riconoscimento importante – commenta all’Ansa il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni – Eravamo l’unico Comune toscano in gara e abbiamo sempre detto che se vinceva Peccioli vinceva la Toscana. Questa vittoria è il frutto di un progetto che portiamo avanti da anni».

Nel 2023 ad esempio è stato inaugurato il Macca, il Museo di arte contemporanea a cielo aperto, ma anche il locale impianto di discarica è stato trasformato in una calamita per turisti, con 7.500 persone giunte da tutta Italia.

Nella frazione di Legoli del Comune di Peccioli Belvedere spa – una società a partecipazione pubblica e di azionariato popolare – gestisce infatti un Polo che vede la presenza di un impianto di trattamento meccanico biologico (Tmb) e di una delle più importanti discariche toscane per rifiuti non pericolosi, (nel 2021 ha smaltito in sicurezza circa 400mila tonnellate), oltre ad avere in progetto la realizzazione di un biodigestore anaerobico e un innovativo impianto di ossidazione termica.

E attraverso le risorse in arrivo con gli investimenti nell’economia circolare, il Comune di Peccioli ha saputo mettere insieme un modello di sviluppo sostenibile a tutto tondo.

«Faccio i complimenti personali e ufficiali al sindaco di Peccioli Renzo Macelloni, che ha saputo trasformare nel corso del tempo il volto di Peccioli – dichiara il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – rendendo il borgo sempre più bello, stimolante sul piano culturale e qualificato sul piano del paesaggio. È un Comune in cui convivono cultura, tradizione, innovazione e sostenibilità. Il riconoscimento è molto importante in considerazione che Peccioli era l’unico comune toscano in gara. Pertanto, l’affermazione di Peccioli è la vittoria della toscana. Il mio auspicio è di proseguire in questa direzione nel valorizzare la nostra cultura, la nostra storia e l’autenticità della regione».

Congratulazioni cui si aggiungono quelle di Monia Monni, assessora all’Ambiente della Regione Toscana ,che parla di «un risultato straordinario e meritato, che premia il lavoro dell’Amministrazione, guidata dal Sindaco Renzo Macelloni, che ha saputo investire in bellezza e innovazione».