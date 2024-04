Blitz dei Carabinieri forestali: nuovo sequestro di un immobile a Capoliveri

5 indagati per un cambio di destinazione d’uso a rivendita di materiale edile

[15 Aprile 2024]

Dopo il blitz della Guardia di Finanza che ha portato ad indagare ben 17 persone – compreso il vicesindaco e un tecnico comunale – per 17 per corruzione, abusi edilizi, falso ideologico e al sequestro di 7 edifici, mentre nell’ordinanza del giudice si parla di “sistema Capoliveri”, oggi nel Comune elbano c’è stato un altro sequestro penale preventivo compiuto questa volta dai Carabinieri forestali coadiuvati dal Carabinieri della caserma di Capoliveri che sono intervenuti in località Mola, a poca distanza dal confine del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, della zona umida e del costruendo dissalatore.

Come scrive Elbareport, «L’intervento sembra che abbia colto di sorpresa sia i gestori della struttura che clienti che si trovavano nell’area oggetto dell’intervento. Si tratta dello stabile di EDILMAT una rivendita di materiale per edilizia. A quanto si è appreso il provvedimento di temporaneo sequestro sarebbe motivato da difformità edilizie e cambio di destinazione d’uso del manufatto» e per le presunte violazioni riscontrate sono state enunciate all’Autorità Giudiziartia 5 persone.