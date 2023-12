Sienambiente offre 20 posti di lavoro per il rinnovato impianto di riciclo delle Cortine

Il personale selezionato entrerà in servizio nei primi mesi del 2024, a valle di investimenti per oltre 40 milioni di euro

[7 Dicembre 2023]

All’inizio del prossimo anno è prevista la conclusione dei lavori di revamping all’impianto di riciclo di Sienambiente a Pian delle Cortine (nella foto, ndr), dove la partecipata pubblica Sienambiente sta finendo di realizzare un impianto di selezione, trattamento di rifiuti indifferenziati e differenziati, oltre a un moderno biodigestore per ricavare biometano e compost da rifiuti organici.

Un investimento da oltre 40 mln di euro che, oltre a migliorare i profili di sostenibilità ambientale sviluppando la portata dell’economia circolare sul territorio, garantirà anche nuovi posti di lavoro.

Sienambiente ha infatti avviato nei giorni scorsi le selezioni per la ricerca di 20 addetti, destinati proprio l’impianto di riciclo delle Cortine. Nella prima sessione delle selezioni a cui hanno partecipato 70 candidati sono state effettuate alcune prove funzionali alla corretta valutazione dei candidati. Nei prossimi giorni tutti i candidati che avranno superato la prima fase parteciperanno al secondo incontro con le commissioni necessario a completare il percorso di valutazione.

Il personale selezionato entrerà poi in servizio nei primi mesi del 2024. Le offerte di lavoro, come dettagliano dalla società, sono legate al personale per la movimentazione dei materiali nei piazzali (palisti), tecnici addetti alle macchine di impianto (carropontisti), coordinatori delle lavorazioni giornaliere (capoturno), operai. Per la verifica e controllo delle attività del biodigestore sono stati inoltre raccolti curriculum per un ricoprire il ruolo responsabile (per laureati in biologia o chimica) della gestione del biodigestore e la produzione del biometano.