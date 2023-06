Economia circolare, il revamping dell’impianto delle Cortine spiegato in 4 videopillole

Scarpelli (Sienambiente): «La descrizione affidata a tecnici interni ed esperti è un modo per apprezzare il valore della corretta gestione dei rifiuti del nostro territorio»

[21 Giugno 2023]

A tre anni dalla presentazione del progetto, il revamping dell’impianto di riciclo di Sienambiente a Pian delle Cortine (Asciano) sta procedendo spedito, con la conclusione dei lavori attesa per l’inizio del 2024.

Sbocciata all’interno di un Piano industriale da circa 50 mln di euro, l’iniziativa permetterà sia di migliorare la selezione e l’avvio a riciclo della frazione multimateriale dei rifiuti urbani (come plastiche, vetro, metalli), sia di recuperare nuova materia (compost) ed energia (biometano) dalla frazione organica, grazie alla realizzazione di un nuovo biodigestore da 30mila t/a.

Per rendere partecipi cittadini e stakeholder di quest’evoluzione, la partecipata pubblica Sienambiente ha presentato oggi il nuovo format Cortine 4.0, pensato per raccontare i lavori in corso attraverso 4 videopillole.

«La descrizione del revamping affidata alla spiegazione e alle parole dei tecnici interni e esperti è un modo conoscere il funzionamento e apprezzare il valore della corretta gestione dei rifiuti del nostro territorio, da molti anni autosufficiente dal punto di vista impiantistico», spiega il neopresidente di Sienambiente, Tiziano Scarpelli.

I video, liberamente accessibili sui canali social e youtube di Sienambiente, da oggi, verranno mandati in onda dalle emittenti televisive locali con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di cittadini.

La prima puntata del format è dedicata al progetto di ristrutturazione nel suo complesso e ai nuovi macchinari che verranno installati per incrementare la percentuale di riciclo; al centro della seconda puntata c’è la costruzione del biodigestore, una sezione dell’impianto progettato per la produzione di energia pulita da immettere in rete (pari al fabbisogno di 1.800 famiglie).

Nei prossimi mesi arriveranno altre due puntate: una dedicata al trattamento dei rifiuti organici per la produzione di compost e la “cattura” della CO2 – che sarà utilizzata successivamente per usi industriali e nella filiera alimentare –, l’altra sulla gestione del multimateriale.