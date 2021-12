Nelle case di 1.600 cittadini arriva l’energia rinnovabile da rifiuti, grazie a Scapigliato Energia

Un’iniziativa per condividere i benefici dell’economia circolare col territorio, con sconti in bolletta elettrica che arrivano fino al 100% della componente energia in basa alla vicinanza all’impianto

[20 Dicembre 2021]

Grazie agli investimenti in corso sul progetto “Fabbrica del futuro”, Scapigliato srl si sta preparando a un futuro senza discarica, ma nel frattempo lavora per condividere col territorio i benefici socio-economici che arrivano da questa miniera urbana: un impegno concreto e gradito alla cittadinanza, come mostrano i progressi conquistati sul campo dal progetto Scapigliato Energia, spiegato dalla Società nello speciale di Granducato Tv Scapigliato – La sostenibilità ambientale attraverso l’innovazione tecnologica.

«Scapigliato Energia – spiega nel merito Elena Pontillo, responsabile Affari generali e relazioni esterne Scapigliato – è l’iniziativa che Scapigliato insieme al partner E.co energia corrente ha avviato per la distribuzione di energia elettrica a tariffe agevolate a tutti i cittadini. Si tratta di energia prodotta dal recupero del biogas che si genera dalla biodegradazione dei rifiuti che vengono conferiti proprio qui a Scapigliato: il biogas viene captato e trasformato attraverso quattro motori endotermici in energia elettrica. Ogni anno produciamo qui a Scapigliato circa 25 milioni di kilowattora di energia elettrica, un quantitativo considerevole e paragonabile ai consumi di un Comune come quello di Rosignano Marittimo, di circa 30 mila abitanti. Sottoscrivendo un contratto con Scapigliato Energia il cittadino può usufruire di uno sconto in bolletta sulla componente energia che va dal 20 al 100% in relazione alla vicinanza al Polo impiantistico di Scapigliato; maggiore è la vicinanza e maggiore sarà lo sconto per il cittadino».

Attualmente l’iniziativa coinvolge 4 Comuni della Val di Fine – Rosignano Marittimo, Orciano Pisano, Santa Luce e Castellina Marittima –, primi destinatari di questa fonte di energia rinnovabile: nel solo 2020 Scapigliato ha prodotto 22.872,60 MWh di elettricità a partire dal biogas captato dalla discarica, energia che è stata distribuita a tariffe agevolate a oltre 1.600 cittadini contrattualizzati con Scapigliato Energia.