Livorno contro lo spreco alimentare nel progetto europeo “Food trails”

Cepparello: «Siamo a Varsavia col caso studio Banco 13, che potrà evolversi ispirandosi a quello che accade in altre città europee»

[22 Marzo 2024]

Enza Soldano

Si stima che ogni anno in Italia si perdano tra 12 e 18 milioni di tonnellate di cibo e che tale spreco valga 13.155.161.999 euro l’anno. Per far fronte a questi dati vertiginosi occorrono politiche pubbliche mirate a mitigare gli impatti dell’inflazione sulla sicurezza alimentare, ma anche che ciascuno, nel proprio quotidiano, contribuisca a limitare gli sprechi con pratiche virtuose.

Il Comune di Livorno si è adoperato per ridurre gli sprechi alimentari con il progetto Banco 13, che da dicembre 2021 ad agosto 2023 ha permesso di redistribuire ai cittadini 27 tonnellate di cibo fresco invenduto, e che gli è valso la domina ad Ambasciatore dell’economia civile 2023.

Ed è proprio con l’esperienza del Banco 13 che Livorno partecipa ora al progetto europeo “Food trails” come “cascade city” sulle politiche urbane di riduzione dello spreco alimentare, approvato nell’ambito del programma Horizon 2020.

«Siamo a Varsavia insieme al Comune di Cagliari – spiega l’assessora comunale all’Ambiente, Giovanna Cepparello – per sviluppare un modello che ci permetta di replicare in altri contesti le buone pratiche ideate dalle tre città, e per imparare quello che è stato sviluppato nell’ambito di Food trails. Da parte nostra portiamo come caso studio il Banco 13, che grazie a questa esperienza di condivisione potrà evolversi ispirandosi a quello che accade in altre città europee».