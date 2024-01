L’economia della longevità per società resilienti e sostenibili

I leader industriali sostengono i New Longevity Economy Principles per migliorare le società che invecchiano

[16 Gennaio 2024]

Nel 2020, 1 miliardo di persone avevano più di 60 anni e si prevede che entro il 2050 gli ultrasessantenni saranno più che raddoppiati, arrivando a 2,1 miliardi. Secondo il nuovo libro bianco Longevity Economy Principles: The Foundation for a Financially Resilient Future presentato al World Economic Forum (Wef) in corso a Davos-Klosters, «Affinché gli individui possano prosperare nel corso della loro vita più lunga, è essenziale che le imprese, i governi, la società civile e gli individui affrontino intenzionalmente le realtà demografiche e finanziarie dell’invecchiamento».

Per sostenere questa trasformazione, l’iniziativa Longevity Economy del Wef, in stretta collaborazione con Mercer e oltre 35 organizzazioni che rappresentano imprese, governo e società civile, ha stabilito «6 principi di longevità incentrati su come le società possono garantire che tutti gli individui siano in grado di soddisfare le proprie esigenze finanziarie, bisogni, godere di una vita sana, accedere a opportunità di lavoro e di apprendimento e vivere una vita piena di obiettivi in ​​tutte le fasi della vita».

Haleh Nazeri, a capo di Longevity Economy del Wef, spiega che « Affrontare i problemi della longevità a livello globale è un’impresa difficile. Ogni paese ha un sistema pensionistico e pensionistico unico. Le nazioni hanno anche una serie di età pensionabili, già a 57 in alcuni Paesi con diverse opzioni per uomini e donne, così come per gli operai e gli impiegati. Il settore privato ha inoltre preso in considerazione le sfide e le opportunità dell’invecchiamento della popolazione, nonché gli effetti conseguenti di una forza lavoro più ridotta. Le società di servizi finanziari hanno tentato di aiutare le persone a risparmiare e investire il proprio denaro mentre i sistemi pensionistici continuano ad evolversi in tutto il mondo. Mentre altre aziende si sono concentrate su argomenti come l’invecchiamento in buona salute, l’alfabetizzazione finanziaria e l’assistenza sanitaria. Questi temi disparati ed estesi necessitavano di una serie di principi che le imprese, il governo e le società potessero sostenere per garantire la resilienza finanziaria di tutte le generazioni in mezzo ai diversi sistemi nazionali e alle priorità aziendali».

L’ iniziativa Longevity Economy fa parte del Centre for Financial and Monetary Systems del Wef . Tra le organizzazioni partecipanti che si sono impegnate a intraprendere azioni concrete in linea con i principi dell’economia della longevità figurano Mercer, Manulife, Blackrock, Bank of America, Robinhood, Bank of Montreal, AXA, Zurich, Allianz, la Commissione europea, Fidelity International, Innovation Foundation autorizzata da il Gruppo Adecco, APG, Endowus, Transamerica Institute, Phoenix Insights, National Coalition on Aging, Stanford Center on Longevity, MIT AgeLab, Global Coalition on Aging e ProAge. Molti partner dell’iniziativa si sono impegnati ad intraprendere azioni concrete in linea con i 6 principi e queste azioni comprendono un’ampia gamma di settori che i poveri faticherebbero anche a comprendere. I 6 Longevity Economy Principles sono:

1 Garantire la resilienza finanziaria durante gli eventi chiave della vita: quasi il 40% delle persone a livello globale si trova ad affrontare instabilità finanziaria a seguito di interruzioni di carriera non pianificate, comprese cessazioni del lavoro, malattie o pensionamenti inattesi. La collaborazione pubblico-privato è fondamentale per supportare le persone nell’affrontare queste sfide.

2 Fornire accesso universale a un’educazione finanziaria imparziale: solo il 33% della popolazione mondiale è considerata finanziariamente alfabetizzata, il che contribuisce alle disuguaglianze di ricchezza, fortemente correlate alle disuguaglianze nell’aspettativa di vita. Un’educazione finanziaria completa e imparziale consente alle persone di prendere decisioni finanziarie informate.

3 Dare priorità all’invecchiamento sano come fondamento dell’economia della longevità: si prevede che circa un quinto della vita venga vissuta con la malattia e l’80% degli adulti nei Paesi in via di sviluppo è preoccupato per il costo delle spese mediche. Un accesso equo ai servizi sanitari può facilitare il benessere sia del singolo individuo che della società nel suo insieme.

4 Far evolvere l’occupazione e lo sviluppo di competenze permanenti per una forza lavoro multigenerazionale: a livello internazionale, fino al 25% delle persone di età pari o superiore a 55 anni desidera lavorare in età avanzata, ma incontra ostacoli nel trovare opportunità. I cambiamenti demografici e le innovazioni tecnologiche richiedono che posti di lavoro e sviluppo di competenze si adattino ed evolvano, consentendo alle persone di prolungare i propri anni lavorativi come desiderato.

5 Progettare sistemi e ambienti per la connessione e lo scopo sociale: la connessione sociale è parte integrante di una sana longevità. Gli anziani socialmente isolati corrono un rischio maggiore di cattiva salute e di morte prematura. La progettazione intenzionale di sistemi e ambienti per la connessione sociale può mitigare questi impatti.

6 Affrontare intenzionalmente le disuguaglianze di longevità, anche tra genere, razza e classe: i benefici della longevità non sono distribuiti equamente. La difesa dell’equità salariale e pensionistica, così come il sostegno agli operatori sanitari informali, sono alcuni degli elementi cruciali per garantire che la sicurezza finanziaria e i benefici della longevità possano essere più accessibili a tutti..

Principi che, confrontati con i dati crudi e crudeli del rapporto di Oxfam “Inequality Inc” di Oxfam sembrano un sogno finanziario liberal-liberista, ma Matthew Blake, capo del Centre for Financial and Monetary Systems del Wef, ha sottolineato che «Avere accesso alle risorse finanziarie necessarie è fondamentale per garantire una pensione sana e resiliente. Mentre la durata della vita si è allungata in tutto il mondo, le opportunità finanziarie per gli individui di crescere e preservare la ricchezza non hanno tenuto il passo. Le istituzioni finanziarie devono collaborare con i governi e la società civile per garantire che siano disponibili a tutti gli individui adeguati risparmi, investimenti e altre opportunità di creazione di ricchezza per sostenere la nostra realtà demografica in evoluzione».

La CEO di Mercer, Martine Ferland, ha detto che «L’economia della longevità è qui e le organizzazioni che desiderano stare al passo con questo cambiamento demografico dovranno trasformarsi per supportare una forza lavoro dinamica e multigenerazionale. Sbloccare il potenziale di questa trasformazione demografica è un modo integrale in cui i datori di lavoro possono sostenere un futuro più sano, produttivo e vivace per le nostre economie e società».

I 6 principi offrono «Una visione olistica dell’economia della longevità con particolare attenzione alla resilienza finanziaria, all’equità pensionistica e all’invecchiamento in buona salute» e Roy Gori, presidente e CEO di Manulife, aggiunge: «Sappiamo che le persone vivono più a lungo, ma non in modo più sano. E riconosciamo l’importante ruolo svolto dai governi e dal settore privato nell’affrontare i sistemi che possono portare a risultati positivi per il cambiamento sociale, la salute umana, il benessere e gli indicatori della qualità della vita. Siamo orgogliosi di sostenere i Longevity Economy Principles del World Economic Forum che delineano i modi in cui imprese come la nostra possono contribuire a soluzioni su vasta scala, innovazione e nuovi modi di operare per contribuire a un futuro più sostenibile. La salute e il benessere devono essere una priorità globale e ci impegniamo a fare la nostra parte per aiutare i nostri clienti a vivere una vita più lunga, più sana e migliore».

La Nazeri conclude: «Diverse organizzazioni hanno cercato di promuovere singolarmente ciascuna di queste questioni, che si tratti dell’alfabetizzazione finanziaria, dell’invecchiamento in buona salute o della forza lavoro multigenerazionale. Tuttavia, affinché le società e le economie abbiano davvero successo e aiutino i loro cittadini a essere resilienti, tutte queste questioni devono essere affrontate e affrontate insieme. La collaborazione tra più soggetti interessati è fondamentale, poiché imprese e decisori politici lavorano insieme per attuare un cambiamento reale».