Giù il sipario per “Riciclo aperto”, a Cermec l’economia circolare fa scuola

Il sindaco Persiani ai giovani studenti: «È una società pubblica, di proprietà dei Comuni di Carrara e di Massa e quindi anche voi siete nostri azionisti»

[12 Aprile 2024]

Negli ultimi giorni oltre 240 studenti provenienti dalle scuole del territorio hanno fatto tappa a Cermec in occasione di “Riciclo aperto”, un’iniziativa promossa in tutta Italia da Comieco – il Consorzio nazionale per l’avvio al riciclo degli imballaggi cellulosici – per sensibilizzare sull’economia circolare.

In quest’occasione Cermec, società interamente pubblica partecipata dai Comuni di Massa e Carrara, ha aperto le proprie porte per mostrare in particolare cosa succede ai rifiuti in carta e cartone una volta differenziati dalle famiglie.

L’appuntamento si è concluso ieri con la visita agli stabilimenti di via Longobarda delle classi 1^D e 1^G dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Massa, è stata “guidata” dal sindaco Francesco Persiani che con l’assessore all’Ambiente Roberto Acerbo ha accompagnato l’amministratore unico Lorenzo Porzano all’interno degli impianti aziendali.

«I buoni comportamenti si imparano da piccoli – ha sottolineato il sindaco – e questa visita al Cermec, per imparare il ciclo dei rifiuti e la grande importanza della raccolta differenziata». Persiani ha insistito particolarmente sul concetto di responsabilità: «Cermec è una società pubblica, di proprietà dei Comuni di Carrara e di Massa, quindi anche voi siete nostri azionisti: da oggi dovete anche diventare le nostre “sentinelle” delle buone pratiche di gestione dei nostri rifiuti».

Ieri era stata la volta dell’Istituto Comprensivo Gen. Ferrari di Pontremoli (con le classi 1^A, 1^B e 2^B) e dello Staffetti di Massa. (classi ^G e 1^F).

Si è così conclusa questa tre giorni per la buona riuscita della quale è stata determinante l’ottima organizzazione di Comieco, che ha gestito direttamente tutti gli aspetti logistici (inviti alle scuole, trasporto) e ha messo a disposizione i materiali informativi e didattici.

«Un ulteriore ringraziamento – conclude Porzano – va a Fonteviva che è sempre stata sensibile al tema del riciclo e che è stata partner dell’iniziativa fornendo l’acqua minerale per le ragazze e i ragazzi in vista agli impianti aziendali».