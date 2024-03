Per l’invio delle proposte c’è tempo fino al 19 aprile

Economia e ambiente, al via la call for paper per la conferenza annuale di Seeds

L’appuntamento col Centro di ricerca interuniversitario è a Bologna, dal 15 al 17 maggio

[12 Marzo 2024]

Il Centro di ricerca interuniversitario Seeds (Sustainability, environmental economics and dynamics studies), che in oltre un decennio di attività si è conquistato un posto all’interno della prestigiosa classifica Top 25% Institutions and Economists in Italy elaborata da Ideas-Repec, apre le porte del proprio workshop annuale.

L’evento si svolgerà dal 15 al 17 maggio 2024 presso la Casa della cultura e della memoria di Marzabotto (Bologna) e ospiterà le presentazioni dei professori Valeria Costantini (Università di Roma Tre), Claudia Ghisetti (Bicocca Milano) e Simone Borghesi (Università di Siena e Eui).

L’evento avrà luogo in tre giornate. Il 15 maggio è una giornata riservata al dottorato (Phd days): il pomeriggio del 15 gli studenti di dottorato avranno la possibilità di presentare il proprio progetto di ricerca, in modo da ottenere importanti opportunità di feedback. I ricercatori senior sono infatti caldamente invitati a partecipare a tale giornata per poter fornire feedback utili alla comunità più giovane. Le presentazioni dei ricercatori senior avverranno invece nelle giornate del 16 e 17 Maggio.

Ma nel frattempo è aperta la call for paper, a cui sia dottorandi che ricercatori più esperti sono invitati a partecipare mandando uno short abstract o un paper entro il 19 Aprile 2024 al seguente link: SEEDS | Call for papers.

I partecipanti sono stati invitati a presentare e condividere i loro lavori di ricerca inter e multidisciplinari, che siano anche in fase preliminare di sviluppo, nell’ambito delle scienze sociali e non solo.Agli autori che presenteranno i paper è richiesta la partecipazione in presenza, tramite sessioni orali o poster sessions. Chi parteciperà in qualità di auditore e non ha la possibilità di venire in presenza, sarà possibile accedere al workshop online.

Per qualsiasi necessità e domanda, scrivere a info@sustainability-seeds.org.