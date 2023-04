Appuntamento dal 4 al 6 maggio all’Università di Ferrara (e online)

Dodici università per i 10 anni di Seeds: al via il workshop annuale del Centro di ricerca

Diretto dall’economista ambientale Massimiliano Mazzanti, riunisce alcuni dei principali campi d’indagine per la transizione ecologica

[24 Aprile 2023]

Chiusa la call for papers lanciata a febbraio, il Centro di ricerca interuniversitario Seeds (Sustainability, environmental economics and dynamics studies) è pronto a festeggiare in grande stile i suoi primi dieci anni di vita.

Dal 2013 la mission del Centro è diventata sempre più attuale: l’analisi e la ricerca scientifica nell’ambito dell’economia delle risorse naturali e dell’ambiente e lo studio della dinamica dei sistemi economico-ambientali, cioè l’economia e la politica applicati ai temi del cambiamento climatico e dell’innovazione.

Partito con un pugno di Atenei italiani a supporto, oggi il Centro diretto dall’economista ambientale Massimiliano Mazzanti – direttore del dipartimento di Economia dell’Università di Ferrara oltre che prestigiosa firma del think tank di greenreport Ecoquadro, come molti altri ricercatori membri Seeds – è costituito da ben 12 Università.

Si tratta delle Università di Ferrara, Bologna, Siena, Udine, Padova, Chieti-Pescara, Roma Tre, Tor Vergata, Cattolica, Urbino, Milano Statale e Unitelma Sapienza.

Un team che sta dando ottimi frutti, dato che nell’ultimo anno Seeds si è posizionato all’interno della classifica Top 25% Institutions and Economists in Italy elaborata da Ideas-Repec, ovvero il più grande database esistente nel campo della ricerca in economia.

Per diffondere la cultura della transizione ecologica, il seminario in programma la prossima settimana è aperto alla partecipazione di tutte le studentesse e gli studenti interessati, previa iscrizione tramite il seguente Google Form: è possibile partecipare sia online sia di persona (a posti limitati).

Di seguito in allegato il programma integrale dei tre giorni di worskhop Seeds.