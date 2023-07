Fortini: «Nel percorso legato ai servizi sul territorio, il protagonismo dei Comuni e dei sindaci è fondamentale»

Economia circolare, Geofor cambia sede e consiglio di amministrazione

Signorini: «Le sfide da affrontare saranno diverse, pertanto interpreteremo questo cambio di sede, come anche un cambio di passo in ottica futura»

[3 Luglio 2023]

Geofor, la società operativa locale (Sol) di Retiambiente – il gestore unico dei servizi d’igiene urbana nell’Ato Toscana costa – che opera in 23 Comuni dell’area pisana con oltre 360mila cittadini serviti, ha cambiato sede e costituito un nuovo consiglio di amministrazione.

Dopo aver approvato un bilancio 2022 con un fatturato da oltre 90 mln di euro e utili per quasi 1 mln, una realtà interamente pubblica come Geofor si va dunque strutturando per contribuire in modo più incisivo allo sviluppo dell’economia circolare sul territorio, attraverso un processo di rinnovamento che va concretizzandosi in ogni ambito dell’attività aziendale.

A partire dalla sede, che si trova adesso a Fornacette – attigua a via Toscoromagnola, nel Comune di Calcinaia – dopo vent’anni passati nella zona industriale di Gello.

«Questa è una giornata importante – commenta il presidente di Retiambiente, Daniele Fortini – perché fortifica il concetto che il pubblico, quando ben organizzato, può svolgere bene il proprio lavoro. Nel percorso legato ai servizi sul territorio, il protagonismo dei Comuni e dei sindaci è fondamentale, per la sinergia con l’azienda che offre quei servizi, in un’ottica di contenimento dei costi».

In questa nuova fase di sviluppo, per guidare Geofor senza perdere le radici col territorio è stato costituito un nuovo cda di grande esperienza, composto da Rossano Signorini (finora amministratore unico dell’azienda) nelle vesti di presidente, insieme a Paolo Vannozzi (già dirigente, oggi amministratore delegato) e Giulia Pagani (consigliera).

«Questo trasferimento rappresenta un rinnovo e un nuovo inizio da più punti di vista – dichiara Vannozzi – Ringrazio l’impegno delle forze del territorio, in particolare delle aziende Ecofor Service e Geofor Patrimonio, il cui operato ha permesso di creare ulteriore ordine tra le attività legate al settore in cui operiamo».

«Retiambiente ha approvato il nostro piano industriale – conclude nel merito Signorini – Le sfide da affrontare saranno ancora diverse, pertanto interpreteremo questo cambio di sede, come anche un cambio di passo in ottica futura. Approfitto per ringraziare i sindaci, i Comuni che serviamo e tutti i dipendenti dell’azienda, perché è grazie al loro impegno e alla loro fiducia che oggi possiamo festeggiare assieme un nuovo momento storico per Geofor e per ciò che questa società rappresenta per i nostri territori».