Geofor chiude il bilancio 2022 con un utili per circa 1 mln di euro

Vannozzi: «Oggi è pronta per affrontare le sfide future, anche nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano industriale del gruppo Retiambiente»

[21 Aprile 2023]

Geofor, la società operativa locale (Sol) di Retiambiente – il gestore unico dei servizi d’igiene urbana nell’Ato Toscana costa – che opera in 23 Comuni dell’area pisana, ha approvato il bilancio 2022 con un utile che sfiora il milione di euro (999.077 euro) a fronte di un fatturato da oltre 90 mln di euro.

«Non posso che esprimere soddisfazione per il risultato conseguito – commenta l’amministratore unico dell’azienda, Rossano Signorini – Questi numeri confermano il buon andamento registrato nel 2021, quando si chiuse con un utile di 61.843 euro».

Dati che mostrano progressivi miglioramenti dal punto di vista della solidità economiche, ancor più considerando l’annualità 2020, che Geofor aveva chiuso con una perdita di 2,5 mln di euro. Al contempo, il personale occupato dall’azienda è più che raddoppiato, passando dai 269 dipendenti del 2019 ai 749 attuali.

«Oggi Geofor è pronta per affrontare le sfide future – aggiunge il dirigente Paolo Vannozzi – Il tutto anche nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano industriale del gruppo Retiambiente. Il risultato ottenuto mi porta a volermi complimentare con tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dell’azienda, ringraziando inoltre le amministrazioni comunali per il sostegno dimostrato in questi anni, supportandoci professionalmente nello svolgimento dei compiti al servizio dei cittadini».