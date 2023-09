Da Sienambiente 21 posti di lavoro nell’economia circolare: candidature entro il 15 ottobre

All’impianto di riciclo delle Cortine posizioni aperte per palisti, carropontisti, capiturno, operai ma anche biologi o chimici. Preferibile ma non vincolante l’esperienza pregressa

[27 Settembre 2023]

Si sta per concludere ad Asciano (SI) il revamping dell’impianto di riciclo delle Cortine, dove la partecipata pubblica Sienambiente ha deciso di investire 40 mln di euro per migliorare il recupero di materia ed energia da rifiuti, portando al contempo 21 posti di lavoro in più sul territorio.

A dicembre è previsto infatti l’avvio del biodigestore che permetterà di produrre biometano, una fonte di energia rinnovabile ricavata dai rifiuti organici, con l’organico della struttura che in questa fase di sviluppo passerà da 33 a 54 addetti.

Nel dettaglio, le posizioni aperte sono relative a personale per la movimentazione dei materiali nei piazzali (palisti), tecnici addetti alle macchine (carropontisti), coordinatori delle lavorazioni giornaliere (capoturno), operai. In tutti i casi è preferibile esperienza nel campo di attività, seppur non sia un requisito vincolante.

Ai fini della verifica e controllo delle attività del biodigestore è aperta una posizione (preferibilmente per laureati in biologia o chimica) per la gestione e la produzione del biometano, sezione completamente nuova e non esistente nel vecchio impianto. La figura ricercata dovrà gestire gli aspetti tecnici di conduzione della parte di digestione anerobica. Si dovrà inoltre occupare di definire i parametri ottimali per la produzione di biometano e per la gestione della sezione aerobica di trattamento della materia organica. Dovrà infine utilizzare la strumentazione analitica per la definizione dei parametri di andamento del digestore. Tra i requisiti (non vincolanti), il diploma di laurea in Chimica o Biologia.

Tutte le offerte sono dettagliate nella sezione “lavora con noi” del sito web di Sienambiente: gli interessati dovranno inviare i curricula entro e non oltre il giorno 15 ottobre alle ore 18:00, solo tramite mail (personale@sienambiente.it).