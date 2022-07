Cooperative per la transizione ecologica: ClimateCircular Coop si presenta ad Atene

Il progetto di ricerca lanciato dall’Università di Ferrara tra i protagonisti dell’evento organizzato dall’Alleanza internazionale delle cooperative

[13 Luglio 2022]

Il Comitato per la ricerca cooperativa (Ccr), ovvero il ponte tra la ricerca accademica e il mondo cooperativo presente in seno all’Alleanza internazionale delle cooperative (Ica) – una delle più antiche organizzazioni non governative, nata nel 1895 e con un perimetro di aderenti che oggi conta più di 1 miliardo di soci cooperativi – ha alzato oggi il sipario ad Atene sull’Ica-Ccr european research conference, presso la Panteion University of Social and Political Sciences.

Si tratta di un’occasione cruciale per esplorare e discutere nuove visioni strategiche per le cooperative, pensata per dare l’occasione a studiosi, professionisti e decisori politici di riflettere criticamente sull’evoluzione del modello cooperativo nel corso degli anni, sulle sfide che ha affrontato con successo e su quelle che rimangono senza risposta, nonché sulla necessità di evolversi e adattarsi a nuove condizioni.

In quest’ambito assume particolare rilevanza il contributo di ClimateCircular Coop, il progetto nato per studiare il ruolo delle cooperative verso la transizione ecologica, lanciato all’Università di Ferrara nelle scorse settimane.

ClimateCircular Coop si presenterà ufficialmente ad Atene il 15 luglio: ad aprire le danze sarà l’economista ambientale Massimiliano Mazzanti, direttore del Dipartimento di economia e management dell’Università di Ferrara, mentre Asia Guerreschi – dottoranda dello stesso Ateneo – presenterà una rassegna sulla letteratura scientifica ad oggi disponibile in merito al ruolo delle cooperative nell’ambito dell’economia circolare.

«La transizione ecologica è fondamentale per salvaguardare il nostro ambiente, ma anche le (poche) risorse che ci sono. Ed è quindi necessario monitorare, ricercare e provvedere dati utili che possano sostenere anche le cooperative verso uno sviluppo innovativo, sia circolare che ambientale. ClimateCircular Coop nasce con questo sentimento di collaborazione, idoneo anche al tema di ricerca stesso per unire le forze in questa sfida», ha spiegato nel merito Guerreschi.