Dal sindaco Ghinelli l’accento sulla proprietà pubblica del Polo: «È al servizio degli aretini»

Economia circolare per lo sport, alla X edizione della Green trail di San Zeno oltre 250 atleti

Cherici: «La stragrande maggioranza dei cittadini ha compreso l'importanza di queste infrastrutture, è la risposta a chi vuole nascondere la polvere sotto il tappeto e manda i rifiuti fuori regione»

[8 Aprile 2024]

Si è svolta ieri la X edizione della Green trail, ovvero l’ormai tradizionale gara podistica primaverile organizzata dal Polo di San Zeno per l’economia circolare – gestito dalla partecipata pubblica Aisa impianti – insieme all’Unione polisportiva Policiano e Csi Arezzo, col patrocinio del Comune.

«Il Comune di Arezzo – dichiara il sindaco, Alessandro Ghinelli – promuove con entusiasmo tutte le iniziative che avvicinano i cittadini all’impianto di recupero integrale di Aisa impianti, perché recupera i nostri rifiuti, è cioè un impianto di proprietà degli aretini e a servizio degli aretini. I valori dello sport in particolare sono un volano naturale per la sensibilizzazione ai temi ambientali, alla salute e alle buone pratiche in generale».

Nel Polo di San Zeno operano un impianto per la selezione delle frazioni secche (a partire dal multimateriale, come nel caso delle plastiche) da avviare a riciclo, un termovalorizzatore per valorizzare energeticamente le frazioni secche non riciclabili, e un nuovo biodigestore anaerobico per ricavare biometano e compost da 70mila t/a di rifiuti organici, provenienti da raccolta differenziata (Forsu), sfalci e potature.

Nell’area è inoltre in corso l’attuazione di un articolato piano industriale che prevede di realizzare una nuova linea di termovalorizzazione da 75mila t/a; finché non sarà completata, resterà attiva l’attuale linea da 45mila t/a.

Molti familiari degli atleti che hanno partecipato alla Green trail «erano incuriositi da un impianto che da dicembre scorso produce biometano a km zero con gli avanzi di cucina – commenta il presidente di Aisa impianti, Giacomo Cherici – È questa la risposta a chi vuole nascondere la polvere sotto il tappeto e manda i rifiuti fuori regione. Grazie alla stragrande maggioranza dei cittadini che hanno compreso l’importanza di queste infrastrutture che, ricordo, sono sempre in miglioramento. I più anziani si ricordano l’inceneritore, di strada ne è stata fatta tanta sino ad oggi, quindi un grazie a chi comprende e aiuta il bene comune».

Basti osservare che a livello nazionale il cosiddetto turismo dei rifiuti urbani comporta infatti 160mila viaggi di camion l’anno, che percorrono 89 mln di km con importanti costi ambientali (55mila ton di CO2) ed economici (un aggravio sulla Tari pari a 75 mln di euro), per non parlare del turismo dei rifiuti speciali che costa al Paese 1 miliardo di euro l’anno.

In risonanza con l’economia circolare, invece, la gara podistica si è svolta lungo un percorso altrettanto circolare, con partenza e arrivo al Polo di San Zeno: 11 km totali di percorso misto asfalto/sterrato, per gara valevole come sesta prova del Gran prix. In totale la Green trail ha visto la partecipazione di oltre 250 atleti, impegnati nella gara competitiva o nella passeggiata.

Più nel dettaglio, Andi Dibra della Polisportiva Chianciano, classe ’72, ha vinto ieri la 10° edizione della “Green Trail”. Il secondo posto sul podio per la gara competitiva se l’è aggiudicato Alessandro Fazzi della Filirun Team, già vincitore dell’edizione 2023 della Green Trail. Terzo classificato Francesco Vannuccini dell’Unione Polisportiva Policiano. Tra le atlete, a dominare la gara è stata Giulia Sadocchi, 18° posto della classifica finale generale. La seguono l’emergente Noemi Trippi e Lucia Boncompagni, tutte atlete della U.P. Policiano, che si conferma anche quest’anno tra le società sportive vincenti insieme alla Subbiano Marathon.

Questi invece i primi classificati per le categorie giovanili: 2019/22, Maria Sofia Manco e Ettore Severi entrambi della U.S. Policiano; 2017/2018 Ginevra Fini della A.S.D Atletica Sestini e Pietro Fiorillo della U.S. Policiano; 2015/2017 Giulia De Martis della A.S.D Atletica Sinalunga; 2013/2014 e 2011/2012 Azzurra Maggi e Irene Focacci entrambe della S.S Atletica Casentino Poppi; infine per la categoria 2009/2010, Elena Maggi ed Alessandro Focacci sempre della SS Atletica Casentino Poppi.

L. A.