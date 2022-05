L’appuntamento è per venerdì 13 febbraio, sia in presenza sia online

Modelli econometrici contro la crisi climatica: workshop internazionale all’Università di Ferrara

[10 Maggio 2022]

Il dipartimento di Economia e management dell’Università di Ferrara ospiterà nei prossimi giorni un importante workshop internazionale dedicato all’indagine econometrica della crisi climatica in corso, denominato appunto Econometric models of climate change.

Il corretto impiego di un approccio quantitativo alla crisi climatica, dove modelli matematici e statistici applicati all’economia si affiancano alle conoscenze del fenomeno che derivano dalle scienze naturali, rappresenta infatti un anello indispensabile per rispondere con misure di policy adeguate.

Si tratta di un’urgenza particolarmente pressante per il nostro Paese, che sembra aver tirato i remi in barca nonostante l’Italia registri un primato negativo, dato che rispetto al 1880 la temperatura media è aumentata di quasi 2,4°C, oltre il doppio più velocemente rispetto alla media mondiale, che si ferma intorno a +1°C. Nonostante l’andamento delle temperature, negli ultimi anni il nostro Paese ha rallentato moltissimo il taglio delle emissioni (fra il 2014 e il 2021 le emissioni si sono ridotte solo del 3%), e allo stesso modo tra il 2015 e il 2019 le fonti rinnovabili sono cresciute solo del 3% in Italia, a fronte di una media Ue del 13%.

A partire dalla consapevolezza di queste criticità, il workshop mette in campo una riflessione di respiro internazionale, chiamando a raccolta ricercatori da realtà accademiche di primo piano come Oxford e Toulouse, oltre che dalle migliori Università italiane.

L’appuntamento con il workshop – organizzato in particolare grazie all’impegno degli economisti Massimiliano Mazzanti e Antonio Musolesi – è per venerdì 13 maggio a partire dalle 9, in presenza (Aula Magna IUSS – Corso Ercole I d’Este 32) oppure online, tramite il link meet.google.com/kea-nmhh-bpw. Di seguito il programma completo:

SESSION 1 (9.00-10.15)

– The validity of bootstrap testing in the threshold framework with an application in climate studies by Simone Giannerini ( University of Bologna)

– Climate Adaptive Response of Rice Yields in Vietnam: New Insight through Panel Data Modeling with Heterogeneous Slopes by Michel Simioni (INRAE and TSE, Toulouse)

KEYNOTE LECTURE (10.30-11.30)

Indicator Saturation Estimators for Modelling Climate Change

David F. Hendry (Nuffield College, Oxford University)

Discussion by Giuseppe Cavaliere (University of Bologna)

SESSION 2 (11.45-12.45)

– Depopulation in the Apennines in the 20th century: an empirical