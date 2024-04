Restano quasi due mesi per poter dare una mano, tutti possono contribuire

Il crowdfunding per far rinascere “L’Orto” di Bologna è iniziato alla grande

Corrado: «Qui nascerà il nostro frutteto solidale, che stiamo realizzando in maniera collettiva»

[5 Aprile 2024]

A solo una settimana dal lancio del crowdfunding, prosegue di gran lena il progetto per portare alla rinascita della cooperativa “L’Orto” a Minerbio in provincia di Bologna, devastata dalle recenti alluvioni dello scorso anno.

L’iniziativa è stata messa in campo dall’associazione ambientalista Kyoto club e dall’attore Alessandro Gassmann insieme alla rete dei GreenHeroes – di cui anche la redazione di greenreport è onorata di far parte – e si muove all’incrocio tra sostenibilità sociale e ambientale.

«La cooperativa L’Orto un luogo che ci è particolarmente caro – spiega Annalisa Corrado del Kyoto club, anima dei GreenHeroes – perché qui nascerà il nostro frutteto solidale, che stiamo realizzando in maniera collettiva. È oggetto di un crowdfunding che abbiamo lanciato da pochissimo su Produzioni dal basso, col supporto di Banca etica e Etica sgr e con AzzeroCO2 come braccio operativo. Un progetto cui crediamo moltissimo, grazie al quale verranno ripristinati degli alberi da frutto, verrà creato un lavandeto e verrà installato un estrattore di oli essenziali di lavanda.

Tutte attività che potranno mettere gli ospiti di questa cooperativa in condizione di sperimentare i propri talenti, di riprofessionalizzarsi e di dare una dignità importante alle loro differenti abilità». Da quasi 40 anni, la cooperativa L’Orto lavora infatti nell’ambito della disabilità e dell’agricoltura biologica.

Tutti possono contribuire a far avanzare il progetto, che in pochissimi giorni ha già raccolto oltre 1.500 euro e punta ad arrivare in capo a due mesi a 25mila.

Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/costruiamo-insieme-un-frutteto-solidale-per-la-cooperativa-lorto/