Da GreenHeroes e Kyoto club parte la raccolta fondi, l'obiettivo è 25mila euro

Dopo l’alluvione, al via il crowdfunding per far rinascere “L’Orto” di Bologna

Un frutteto solidale, un lavandeto e un estrattore di oli essenziali per dare nuova vita a una cooperativa che da 40 anni lavora nell'ambito della disabilità e dell'agricoltura biologica

[29 Marzo 2024]

I GreenHeroes riuniti dall’associazione ambientalista Kyoto club insieme all’attore Alessandro Gassmann – che rappresentano le migliori esperienze nazionali di economia sostenibile, di cui anche greenreport è onorato di far parte – hanno una nuova missione.

Il recupero della cooperativa “L’Orto” in provincia di Bologna, devastata dalle recenti alluvioni dello scorso anno. Per farlo è stata appena lanciata una campagna di crowdfunding, con l’obiettivo di raccogliere 25mila euro.

I fondi raccolti saranno destinati: al 60% per i costi vivi dell’operazione e la realizzazione di un frutteto solidale, un nuovo lavandeto, un estrattore per gli oli essenziali; al 25% per i costi di amministrazione del progetto, di comunicazione e per le spese di gestione; al 15% per costi di progettazione e coordinamento.

La cooperativa sociale “L’Orto”, fondata nel 1984, opera da quasi 40 anni nell’ambito della disabilità e dell’agricoltura biologica. Presente sul territorio di Minerbio (BO) con Casa “Alberto Subania”, e a Vedrana di Budrio (BO) con Casa “Carlo Chiti”, gestisce un Centro Socio Riabilitativo Diurno e un Gruppo Appartamento per persone con disabilità. Nel territorio di Molinella, nella frazione di San Martino in Argine, è attiva con il “Progetto Kairòs”, struttura che offre percorsi di autonomia individuale e di piccolo gruppo.

Purtroppo, la struttura di Vedrana di Budrio (BO) ha subito gravi danni a causa delle alluvioni del 2023, con il fango che ha invaso il primo piano di una delle strutture della casa famiglia e distrutto orti e frutteto, compromettendo le attività quotidiane della cooperativa.

Per questo i GreenHeroes hanno deciso di scendere in campo, evidenziando ancora una volta la necessità di promuovere la sostenibilità e aiutare comunità colpite da eventi violenti scatenati dal cambiamento climatico.

Per scoprirne di più e partecipare alla campagna di crowdfunding: https://www.produzionidalbasso.com/project/costruiamo-insieme-un-frutteto-solidale-per-la-cooperativa-lorto/