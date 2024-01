Nel 2024 le vendite globali di auto elettriche raggiungeranno un altro record, ma rallentano

Nel 2024 la Cina raggiungerà il picco della benzina e sta aprendo il mercato delle auto elettriche nei Paesi emergenti

[11 Gennaio 2024]

Con 3,7 milioni di unità vendute a livello globale nel terzo trimestre del 2023, i veicoli elettrici hanno rappresentato il 18% delle vendite totali di auto nel mondo e, secondo Bloomberg New Energy Finance (BNEF), quest’anno le vendite globali di auto plug-in dovrebbero crescere del 21% trainate in gran parte dalla crescente domanda in Cina, il più grande mercato per le auto alimentate a batteria.

Gli analisti prevedono che le vendite ammonteranno a 16,7 milioni in tutto il mondo, comprese 1,9 milioni di auto plug-in vendute negli Stati Uniti, 3,4 milioni in Europa e 9,7 milioni in Cina. Nel complesso le auto plug-in rappresenteranno il 20% di tutte le vendite di auto a livello globale e il 38% delle nuove vendite in Cina. Grazie alla rapida adozione delle auto elettriche, si prevede che quest’anno la Cina raggiungerà il picco della domanda di benzina .

Quest’anno i giganti dei veicoli elettrici rafforzeranno la loro presa sul mercato. BNEF evidenzia che mentre le grandi case automobilistiche come Ford e General Motors stanno rallentando la produzione di veicoli elettrici, le case automobilistiche esclusivamente elettriche come Tesla e la cinese BYD in Cina stanno aumentando la produzione.

Offrendo opzioni per veicoli elettrici più convenienti, BYD sta riuscendo a prendere piede nelle economie emergenti, dove gli analisti vedono una crescente domanda per le auto plug-in. La BYD avvierà presto la produzione in una fabbrica in Brasile che era stata abbandonata dalla Ford.

Aleksandra O’Donovan, head of electric vehicles di BNEF evidenzia però che «Le previsioni per il 2024 segnano un rallentamento dei tassi di crescita annuali causato dal programma normativo in Europa, dalla saturazione del mercato in Cina, dai consumatori statunitensi che devono affrontare tassi di interesse elevati, dalla lenta adozione di I veicoli elettrici delle tre grandi case automobilistiche negli Stati Uniti e Tesla che non riesce ad aggiornare la sua gamma di modelli».

Il mercato dei veicoli elettrici per passeggeri in Cina è cresciuto del 27% su base annua nel terzo trimestre del 2023, superando i 2,2 milioni di veicoli elettrici venduti. Si prevede che le vendite di veicoli elettrici in Cina raggiungeranno un totale di 8,1 milioni nel 2023. Tuttavia, un rallentamento si sta avvicinando nel 2024, con BNEF che prevede che le vendite di veicoli elettrici in Cina saranno solo del 18% in più rispetto al 2023 – a 9,7 milioni di veicoli elettrici venduti – a causa di una crescita più debole. spinta normativa, saturazione del mercato e una situazione economica più difficile nel paese.

Le vendite di veicoli elettrici in Europa nel terzo trimestre del 2023 sono cresciute del 31%, arrivando a poco meno di 800.000 unità. L’Europa probabilmente centrerà le previsioni di BNEF di 3,3 milioni di unità vendute nel 2023, ma la pressione più debole derivante dagli obiettivi di risparmio di carburante e i cambiamenti nei sussidi in mercati come Francia e Germania manterranno la crescita Ue contenuta nel 2024, con vendite previste in aumento che dovrebbero raggiungere i 3,6 milioni.

Le vendite di veicoli elettrici in Nord America sono aumentate del 54% nel terzo trimestre del 2023. BNEF prevede che le vendite di veicoli elettrici per passeggeri in Nord America raggiungeranno un totale di 1,6 milioni nel 2023, dei quali 1,4 milioni negli usa, in crescita del 47% rispetto al 2022. Nel 2024 il mercato nordamericano dovrebbe crescere del 32%, per un totale di 1,9 milioni di unità negli Usa e 230.000 in Canada. Il risultato statunitense sarà sostenuto dal credito d’imposta per i veicoli elettrici disponibile presso i punti vendita a partire dal 2024. Tuttavia, affinché il totale venga raggiunto, le tre grandi case automobilistiche – GM, Ford e Stellantis – devono intensificare i loro sforzi.