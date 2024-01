Influenza aviaria in Italia, dalla Commissione Ue 46,7 mln di euro agli allevatori colpiti

Copriranno la metà della spesa nazionale messa in campo per aiutare le aziende coinvolte in 23 focolai

[18 Gennaio 2024]

All’inizio del 2022 l’Italia ha registrato 23 focolai confermati di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 (“influenza aviaria”), dovendo attuare rapidamente «misure rigorose in materia di sanità animale» coi conseguenti abbattimenti degli animali.

Per questo la Commissione europea ha stabilito oggi di concedere 46,7 mln di euro agli allevatori colpiti dai focali di influenza aviaria, a copertura del 50% della spesa nazionale su questo fronte.

Dopo l’approvazione formale della misura di sostegno da parte della Commissione, il regolamento di esecuzione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Ue e dovrebbe entrare in vigore all’inizio di febbraio.

«Il sostegno è riservato alle aziende agricole situate nelle zone soggette a restrizioni colpite dai 23 focolai – spiegano dalla Commissione – Al fine di evitare doppi finanziamenti da fondi pubblici, le perdite subite non devono essere compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni».