Ecco quanto costa produrre latte in Toscana

Necessario intervenire affinché un prodotto di valore per il territorio non esca dalle stalle a pochi centesimi, per finire poi al consumatore a oltre 2 euro il litro

[18 Aprile 2024]

La produzione di latte bovino in Toscana vale 52,34 milioni di euro l’anno, il 9% della produzione zootecnica e il 2% dell’intera economia agricola della regione.

Ma si tratta di una produzione in calo a 55mila ton registrate nel 2023 (-5% sul 2022), una crisi dettata dall’ampia forbice tra il costo del prodotto finale per il consumatore e i ricavi assicurati agli allevatori.

Secondo il monitoraggio appena aggiornato Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) i costi di produzione del latte toscano ammontano a poco più di 53 euro/100 litri (iva esclusa), sulla base dell’analisi sui conti economici degli allevamenti di dimensioni medio grandi che rappresentano il 36% dei bovini da latte presenti in regione.

Poco meno di un terzo dei costi di produzione è riconducibile alle spese di alimentazione, considerando sia i foraggi e mangimi acquistati sia quelli autoprodotti.

Una voce di costo che negli ultimi due anni è stata caratterizzata da una forte volatilità, in parte per le tensioni geopolitiche ancora in atto, in parte per le avversità climatiche che hanno impattato sia sulle rese in campo sia sulla produttività in stalla.

«Sarà necessario fare il possibile – commentano nel merito dalla Regione Toscana – affinché nella catena che va dal produttore al consumatore, un prodotto di valore per il territorio e per le imprese come il latte, non esca dalle stalle a pochi centesimi per finire poi al consumatore a oltre 2 euro. Su questo l’assessorato regionale si batterà insieme alle organizzazioni agricole perché sia tutelato il buon latte della Toscana».