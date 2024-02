Catturata Marina, la pecora ribelle di Marciana Marina

Utilizzata una gabbia per la cattura di ungulati come aveva suggerito Legambiente

[15 Febbraio 2024]

E’ finita bene la vicenda di Marina, l’indomabile pecora ribelle che si era asserragliata un uno spiazzo erboso tra una strettoia e una semicurva sul mare lungo la strada provinciale Marciana Marina Procchio, un tratto dell’anello stradale dell’Elba occidentale.

Dopo la segnalazione di Legambiente Arcipelago Toscano, i tentativi di catturare e mettere i sicurezza Marina, evitrando un suo possibile investimento e danni agli automobilisti e hanno visti impegnati, oltre ai vigili urbani, anche i Carabinieri forestali e agenti della Polizia provinciale, ma risolutivo è stato – come aveva suggerito Legambiente – il posizionamento di una gabbia per la cattura di ungulati. come quelle utilizzate dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano, effettuato dagli operatori del Distretto Stradale elbano della Provincia di Livorno.

Ieri Marina è stata catturata e poi affidata ad un “pastore amatoriale” e ha ritrovato un piccolo gregge con il quale condividere in pace la vita.