Terremoto in Afghanistan: rasi al suolo i villaggi di un intero distretto

Il secondo terremoto devastante in due mesi in un Paese con 15 milioni di affamati

[10 Ottobre 2023]

Mentre le agenzie umanitarie continuano a mobilitarsi per aiutare le vittime del terremoto di magnitudo 6,3 che il 7 ottobre ha colpito la provincia di Herat, nell’Afghanistan occidentale, i soccorritori sono ancora al lavoro per trovare i dispersi l’United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) ha evidenziato che «In seguito al devastante terremoto di Herat e mentre il quadro completo dei danni non è ancora noto, le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite e i loro partner hanno rapidamente mobilitato assistenza di emergenza e salvavita per le persone più colpite».

Di fronte a questa enorme tragedia, il governo dei talebani e le squadre di soccorso continuano a collaborare nelle operazioni di ricerca e salvataggio. Secondo l’United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), i team multisettoriali di valutazione rapida sono state dispiegati nelle aree colpite.

L’epicentro del terremoto è stato nel distretto di Zindajan, dove i rapporti indicano che il 100% delle case è stato distrutto. Secondo le stime delle amministrazioni comunitarie, a Zindajan sono morte quasi 1.300 persone e 1.700 sono rimaste ferite. In totale, si stima che più di 12.000 persone siano state colpite in 5 distretti della provincia di Herat: Zindajan, Injil, Gulran, Kohsan e Kushk – Robat-e- Sagani. Diverse centinaia di famiglie sono state sfollate anche nella città di Herat,

La maggior parte dei feriti è ricoverata all’ospedale regionale di Herat, che funge da principale punto di riferimento per le vittime del terremoto. In coordinamento con le autorità sanitarie, l’Organizzazione mondiale della sanità e 19 partner sanitari hanno mobilitato rapidamente risorse e fornito supporto immediato alle popolazioni colpite.

L’Onu avverte che «E’ probabile che le cifre aumentino nei prossimi giorni man mano che continuano le attività e le valutazioni di ricerca e salvataggio. Abbiamo schierato squadre di valutazione e stiamo fornendo, tra le altre cose, forniture per ripari di emergenza, coperte, vestiti caldi, cibo, kit igienici, secchi per l’acqua, cloro e kit per la dignità. I nostri partner hanno anche schierato team sanitari e stanno fornendo kit per traumi e interventi chirurgici d’emergenza.

Il coordinatore umanitario dell’Onu, Daniel Endres, ha approvato uno stanziamento di riserva di emergenza di 5 milioni di dollari da parte dell’Afghanistan Humanitarian Fund per sostenere gli sforzi di soccorso immediati nelle aree colpite dal terremoto.

Il World Food Programme (WFP) è già sul campo per fornire assistenza ai sopravvissuti e informa che «Le autorità stimano che il bilancio attuale sia di 2.000 morti, più di 4.000 feriti e 1.400 sfollati». Inoltre, i team del WFP di Herat hanno iniziato a distribuire biscotti ad alto contenuto energetico a 700 famiglie colpite nei villaggi di Seya Aab, Koshak e Karnil, molte delle quali hanno perso la casa e tutto ciò che possedevano.

Il WFP sta valutando i bisogni e si sta preparando a distribuire cibo o denaro per acquistare cibo a 70.000 persone colpite dal terremoto e ha già preparato pacchi alimentari per 20.000 persone. Ogni confezione può sfamare una famiglia di 7 persone per un mese e contiene farina di frumento arricchita, olio vegetale, legumi e sale.

La vicedirettore del WFP in Afghanistan Anamaria Salhuana, conclude: «Questo terribile terremoto è il secondo a colpire il Paese in due mesi e arriva in un momento di immensi bisogni umanitari, quando 15 milioni di persone non sanno da dove verrà il loro prossimo pasto. I programmi del WFP in Afghanistan, dove un terzo della popolazione soffre di insicurezza alimentare, consentono alle persone colpite da conflitti e disastri di ricevere l’assistenza di cui hanno bisogno».