Progettare le città per il clima del XXI secolo

Modelli di territorio urbano ben progettati possono ridurre l’esposizione della popolazione a condizioni meteorologiche estreme

[13 Novembre 2023]

Gli eventi meteorologici estremi, come ondate di caldo e piogge torrenziali, stanno diventando più frequenti e più intensi a causa dei cambiamenti climatici. Negli Stati Uniti d’America, a fine settembre, inondazioni improvvise hanno allagato strade e metropolitana di New York City. In alcune zone della città sono caduti fino a 2,58 pollici di pioggia in un giorno, quasi il 50% in più rispetto alla capacità massima del sistema fognario cittadino, causando problemi a molte case e imprese.

Intuitivamente, quando un evento meteorologico estremo colpisce una città, più residenti ha, maggiore sarà il numero di persone colpite. Attualmente, secondo il censimento Usa, l’83% della popolazione statunitense vive in contesti urbani e si prevede che aumenterà nei prossimi decenni, rendendo la resilienza climatica urbana straordinariamente importante.

Molte persone hanno l’impressione che le crescenti dimensioni delle città stiano peggiorando le condizioni meteorologiche estreme per le persone che ci vivono. Ma le città sono progettate e costruite dalle persone. Pertanto, è ovvio che se alcuni metodi di sviluppo del territorio aumentano l’esposizione della popolazione a condizioni meteorologiche estreme, altri potrebbero avere il potenziale per moderare o addirittura ridurre l’esposizione della popolazione ai cambiamenti climatici nei prossimi decenni.

Partendo da questa idea, Jing Gao del College of Earth, Ocean and Environment dell’università del Delaware e Melissa Bukovsky della Haub School of Environment and Natural Resources dell’università del Wyoming, hanno studiato come i cambiamenti nel territorio urbano e nella popolazione influenzeranno l’esposizione futura delle popolazioni agli eventi meteorologici estremi nelle condizioni climatiche della fine del XXI secolo. Il risultato è lo studio “Urban land patterns can moderate population exposures to climate extremes over the 21st century”, pubblicato recentemente su Nature Communications nel quale hanno esaminato le aree urbane degli Stati Uniti continentali, comprese città grandi e piccole, con varie densità di sviluppo e in diverse regioni climatiche. Hanno utilizzato un modello basato sui dati sviluppato da Gao per prevedere come cresceranno le aree urbane Usa entro il 2100, sulla base dei trend di sviluppo osservate negli ultimi 40 anni. Il team di ricerca ha considerato come questi cambiamenti del territorio urbano potrebbero influenzare condizioni meteorologiche estreme come ondate di caldo, ondate di freddo, forti piogge e forti temporali. Ha poi analizzato quante persone sarebbero state esposte a questi estremi in diverse condizioni climatiche e di sviluppo urbano alla fine del secolo.

Le simulazioni hanno dimostrato che «Alla fine del XXI secolo, il modo in cui una città è disposta o organizzata spazialmente, spesso chiamato modello di territorio urbano, ha il potenziale per ridurre l’esposizione della popolazione a futuri eventi meteorologici estremi, anche per le ondate di caldo in condizioni tassi di espansione urbana molto elevati. Inoltre, il modo in cui è progettato il territorio urbano – ovvero il modo in cui gli edifici sono raggruppati o dispersi e il modo in cui si inseriscono nell’ambiente circostante – sembra avere importanza più della semplice dimensione di una città. Questo è vero anche mentre il cambiamento climatico sta aumentando l’esposizione della popolazione».

Si tratta di risultati che si applicano a tutte le città, dalle grandi aree metropolitane come New York City alle città più piccole in contesti più rurali, come Newark nel Delaware. Gao conferma: «Indipendentemente dalle dimensioni di una città, modelli di territorio urbano ben pianificati possono ridurre l’esposizione della popolazione a condizioni meteorologiche estreme. In altre parole, le città grandi e piccole possono ridurre i rischi causati dalle condizioni meteorologiche estreme organizzando meglio i loro sviluppi territoriali».

Risultati che differiscono dalla percezione comune e Gao fa notare che « Ad esempio, la letteratura esistente in questo settore si è concentrata quasi esclusivamente sulla limitazione della quantità di sviluppo del territorio urbano».

Al contrario, i nuovi risultati di questa ricerca incoraggiano ricercatori e professionisti di diverse discipline correlate a «Riconsiderare il modo in cui le città sono progettate e costruite in modo che possano essere in armonia con l’ambiente naturale regionale e più resilienti ai potenziali rischi climatici nel lungo periodo. Correre».

Gao ha paragonato gli effetti del cambiamento climatico e dei modelli del territorio urbano sui rischi meteorologici estremi agli effetti sulla salute della dieta e del livello di attività fisica di una persona: « I modelli di territorio urbano progettati correttamente sono come esercizi fisici che funzionano per contrastare scelte alimentari sbagliate, contribuendo a ridurre il rischio di malattie e aiutando una persona a diventare più in forma in generale. I modelli di territorio urbano attentamente progettati non possono cancellare completamente l’aumento dell’esposizione della popolazione agli eventi meteorologici estremi derivanti dai cambiamenti climatici, ma possono generare una riduzione significativa dell’aumento dei rischi. E il costo per iniziare è piccolo. Non è necessaria alcuna misura stravagante, come livellare e ricostruire una vasta area in una sola volta. Invece, quando si costruiscono nuove parti o si rinnovano parti esistenti di una città, dovremmo adattare la nostra mentalità per considerare come il nuovo sviluppo e la ristrutturazione cambieranno il modo in cui la città nel suo insieme si situa nel suo ambiente naturale, e come la città e i suoi dintorni possono essere un sistema integrato uomo-ambiente su larga scala nel lungo termine. La chiave è iniziare a modificare il modo in cui pensiamo allo sviluppo ora».

Il team di ricercatori statunitensi sta lavorando per identificare caratteristiche specifiche sulla disposizione spaziale di una città che possano renderla più – o meno – resistente ai futuri eventi meteorologici estremi e dicono che «Identificare questi modelli può aiutare a guidare uno sviluppo più sostenibile di fronte ai crescenti casi di condizioni meteorologiche estreme». Grazie a questo lavoro, il team di ricerca spera di fornire suggerimenti attuabili su come progettare e costruire aree urbane che riducano l’esposizione dei residenti a condizioni meteorologiche estreme nel lungo periodo.

I ricercatori hanno sottolineato che queste caratteristiche probabilmente varieranno da regione a regione, sia adesso che con i cambiamenti climatici: «Ad esempio, ciò che funziona nell’arida Phoenix, in Arizona, probabilmente sarà diverso da ciò che funzionerà nell’umida New Orleans, in Louisiana. Allo stesso modo, quel che potrebbe funzionare oggi per una città potrebbe differire da quel che funzionerà in futuro, con l’evolversi delle condizioni climatiche».

La Bukovsky conclude: «Vogliamo che il nostro lavoro sia direttamente utile agli sforzi di progettazione e pianificazione urbana, offrendo spunti e strumenti ai decisori per influenzare il benessere sociale e ambientale a lungo termine su vasta scala. Prima di tutto, però, dobbiamo identificare quali modelli di sviluppo possono migliorare la resilienza climatica a lungo termine delle varie città. Continueremo a collaborare anche in futuro».