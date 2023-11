Pisa, Legambiente invita giovani e cittadini un workshop per migliorare il quartiere Putigliano

Continua il progetto “Lavori in Corso - Adottiamo le città” per la rigenerazione sociale, ambientale e culturale

[24 Novembre 2023]

Piazza XXV Aprile, il cuore del quartiere Putignano di Pisa, ha un nuovo volto: oggi è un luogo di socialità, grazie all’intervento delle ragazze e i ragazzi dell’I.C. Gamerra che, in occasione dei campi estivi organizzati nell’ambito del progetto Lavori in Corso-Adottiamo le città, hanno lavorato all’autocostruzione di tavoli, panche, sgabelli, una bacheca e una fioriera.

Roberta Timpani, di Legambiente e tutor locale progetto Lavori in Corso, spiega che «Si tratta di un percorso che continua e che ha bisogno di un passaggio amministrativo per legittimare definitivamente il percorso e il grande lavoro realizzato dalle classi e da qui la richiesta agli uffici comunali di non abbandonarlo proprio adesso. Cogliamo anzi l’occasione per ringraziare gli assessorati che di volta in volta si sono adoperati per rendere possibili alcune delle azioni più significative del percorso realizzato, come l’attivazione del Pedibus e dell’Aula Verde e speriamo vivamente che questo sia solo l’attivazione di un processo, di cui ragazze e ragazzi continueranno ad essere protagonisti».

Il Cigno Verde pisano evidenzia che «I beni, messi a disposizione per tutta la comunità, sono il primo passo per un lavoro di rigenerazione urbana che vuole continuare nel tempo. Questo intervento è stato al centro delle attività di progetto, iniziate nel 2020 che per tre anni hanno visto lavorare insieme insegnanti e comunità educante per creare spazi che fossero in grado di rendere protagonisti ragazze e ragazzi di un processo di rigenerazione del loro quartiere».

Un lavoro di rigenerazione che continuerà il 27 novembre nella Piazza di Putignano, dove la cittadinanza è invitata a riunirsi durante il “Rigeneration Workshop”, organizzato da Lavori in Corso, per aprire insieme nuovi percorsi per il miglioramento del quartiere. Le domande alle quali risponderà il workshop del 27 novembre saranno: Quali funzionalità e benefici vorresti che la tua area offrisse? Quali azioni è possibile intraprendere insieme?

Un appuntamento che rappresenta il proseguimento del progetto Lavori in Corso, finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini e gestito da Legambiente, che ha visto protagonisti le ragazze e i ragazzi del quartiere. I giovani, partendo alla riflessione sui loro bisogni e desideri, hanno esplorato le necessità delle persone appartenenti ad altre fasce di età e le hanno messi in relazione con le opportunità e le criticità del territorio per arrivare a progettare un’installazione che permettesse al centro di Putignano di tornare ad essere un cuore pulsante.

“Lavori in Corso – Adottiamo le città”, si occupa di ricucire e ritessere legami sociali, di creare opportunità e di sostenere una rigenerazione sociale, ambientale e culturale anche in altri 4 territori: Montespaccato a Roma, La Zisa a Palermo, Tolentino (Macerata) e Sant’Arpino (Caserta)..Vari partner collaborano a livello nazionale e locale: oltre a Legambiente, capofila di progetto, Anpas il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale (università La Sapienza di Roma), EuroUSC , Disamis i 5 Istituti scolastici e i Comuni di Tolentino, Sant’Arpino, Palermo e Pisa