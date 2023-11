La nuova strada costiera tra Galenzana e i Salandri

Legambiente chiede spiegazioni e interventi

[20 Novembre 2023]

di

Legambiente Arcipelago Toscano

Nei giorni scorsi, Legambiente Arcipelago Toscano ha ricevuto segnalazioni da parte di cittadini ed escursionisti sull’attività di diversi mezzi pesanti in una fascia costiera tra i Salandri e Galenzana a Marina di Campo, nel Comune di Campo nell’Elba. Un sopralluogo degli ambientalisti ha constatato che nell’area è in corso la realizzazione di una strada carrabile con ampia carreggiata che sembra destinata a congiungere l’ex fornace di Galenzana a una villa in corso di ristrutturazione sulla costa dei Salandri e che ha un accesso autonomo dalla strada per Galenzana.

Legambiente ha quindi inviatgo una segnalazione al Sindaco del Comune di Campo nell’Elba;

ai Carabinieri Forestali, alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, a Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e, per conoscenza, al Parco Nazionale Arcipelago Toscano, nella quale spiega che «La realizzazione della strada è avvenuta spianando e livellando il terreno e a spese della vegetazione esistente. Il tutto in un’area ad elevato rischio idrogeologico e contigua/interessata alla Zona speciale di conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) Monte Capanne – Promontorio dell’Elnfola».

Visto il forte impatto ambientale e paesaggistico del percorso realizzato con mezzi pesanti, vista l’apparente assenza di cartelli di cantiere, il Cigno Verde ha chiesto alle istituzioni interessate se quanto realizzato e in corso di realizzazione sia stato autorizzato e per quali fini; se sia conforme agli strumenti urbanistici del Comune di Campo nell’Elba; se sia stata presentata la Valutazione di incidenza necessaria in presenza-contiguità con una ZCS/ZPS; se sia conforme ai vincoli paesaggistici, ambientali e costieri ricadenti sull’area.