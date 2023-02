I conservatori e chi prende decisioni intuitive sono più vulnerabili alla disinformazione

Il JRC analizza le narrazioni più diffuse, le conseguenze e perché le persone ci credono o le condividono

[21 Febbraio 2023]

Nel 2020, il Covid-19 è diventato una pandemia globale. In poche settimane, il mondo ha sperimentato la rapida diffusione di un virus mortale, ma anche disinformazione e misinformazione sulla reale portata e sulle conseguenze della pandemia.

Secondo la Commissione europea la misinformazione è «Un contenuto falso o fuorviante condiviso senza intenti dannosi». Invece la disinformazione ha l’intento di ingannare le persone. Il rapporto “Covid-19 misinformation: Preparing for future crises» pubblicato dal Joint Research Centre (JRC)

dimostra che «Le narrazioni di disinformazione emerse durante la pandemia non si sono concentrate esclusivamente sugli aspetti della salute. In realtà, molti di loro ruotavano attorno ad argomenti politici e sociali, facendo affermazioni fuorvianti o false sulle azioni politiche».

Negli ultimi tre anni, gli scienziati del Joint Research Centre (JRC) hanno analizzato l’infodemia per comprenderne le conseguenze e le migliori strategie per combatterla e hanno realizzato linee guida che «Ci aiuteranno a prepararci meglio alle crisi future che saranno accompagnate da false campagne di informazione, come nel caso del cambiamento climatico o dell’aggressione russa contro l’Ucraina» e dicono che «Le teorie del complotto preesistenti erano spesso alla base di queste storie. Alcuni degli argomenti più diffusi riguardavano l’origine non naturale del virus (soprattutto all’inizio della pandemia), l’orchestrazione della pandemia o gli scopi nascosti legati allo sviluppo del vaccino. Queste ultime narrazioni sono diventate più diffuse nel tempo, con la vaccinazione che diventava più rilevante. Questi messaggi a volte sono collegati all’esitazione quando si trattava di farsi vaccinare o di ricevere un’iniezione di richiamo. Le persone esposte alla disinformazione tendevano spesso ad adottare misure meno preventive, come il distanziamento sociale o il lavaggio delle mani».

Ma il rapporto avverte che non sono solo le conseguenze della disinformazione per la salute ad essere importanti: «La diffusione di informazioni false e fuorvianti, così come la manipolazione delle informazioni, spesso va di pari passo con la sfiducia nelle istituzioni pubbliche, nei leader politici e nei governi. La disinformazione rappresenta una minaccia per la coesione sociale e la democrazia e, in quanto tale, dovrebbe costituire una preoccupazione per tutti i settori politici».

Al JRC fanno notare che «Sebbene le persone abbiano riferito di essere state esposte a disinformazione abbastanza spesso, la quantità effettiva era ancora inferiore alla quantità di informazioni accurate. Questo suggerisce che, sebbene ci sia stata relativamente poca disinformazione sul Covid-19, ha avuto una capacità sproporzionata di diffondersi ampiamente e catturare l’attenzione della gente».

Secondo il rapporto, «Le persone con una maggiore tendenza a prendere decisioni intuitive e spontanee e quelle con opinioni politiche conservatrici avevano maggiori probabilità di credere o condividere informazioni errate sul Covid-19. Anche il senso di impotenza e mancanza di controllo, la sfiducia nella scienza e un elevato utilizzo dei social media sono stati associati alla vulnerabilità alla disinformazione. Al contrario, le variabili sociodemografiche, come l’età, il sesso, l’istruzione o il reddito, sono state giudicate meno approfondite. Possono essere rilevanti in alcuni casi, ma le altre categorie di variabili spiegano meglio i potenziali motivi della condivisione di informazioni errate. Capire chi è più propenso a credere o ad agire sulla base di informazioni errate può aiutare a progettare azioni politiche efficienti, mirate e di grande impatto. È fondamentale indirizzare e adattare gli interventi politici ai gruppi giusti. Ad esempio, le persone con punti di vista estremi e forti convinzioni sono spesso difficili da raggiungere e sono raramente convinte dalle demistificazioni. Le persone “sul recinto”, d’altra parte, potrebbero trarre vantaggio da debunk, prebunk o nudge mirati e su misura».

Nel caso specifico dei vaccini, il documento “Perceptions of the COVID-19 pandemic phases and future waves” indaga sulle percezioni delle fasi della pandemia di Covid.19 e delle ondate previste e dimostra che «Le campagne di informazione dovrebbero presentare prove epidemiologiche (lo stato attuale della pandemia e la probabilità di ondate future) attraverso canali affidabili e in modo chiaro e comprensibile. Inoltre, i responsabili politici dovrebbero riconoscere le differenze di credenze e percezioni tra sottogruppi della popolazione (ad esempio, come spiegato nel brief, tra vaccinati e non vaccinati) e adattare i loro messaggi di conseguenza. Questo aiuta a combattere le percezioni imprecise create dalla disinformazione e dalla misinformazione mirate su tali argomenti».

Per il JRC, nella lotta alla disinformazione possono essere utilizzate tre strategie a seconda del momento in cui vengono applicate: Prima dell’esposizione, “prebunking”: Consiste nel consentire alle persone di essere consapevoli/riconoscere la disinformazione e le tecniche ad essa associate. Questo tipo di intervento aumenta la resilienza della società ed è particolarmente efficace a lungo termine. Durante l’esposizione, “spinta”: Consiste nel creare un ambiente progettato per favorire la diffusione di informazioni fattuali, invece di disinformazione. Ad esempio, i nudge possono evidenziare l’importanza dell’accuratezza mentre le persone considerano la condivisione delle informazioni con altri. Dopo l’esposizione, “debunking”: Consiste nell’utilizzare informazioni credibili provenienti da fonti attendibili per confutare informazioni false e sostituirle con fatti. La maggior parte delle prove suggerisce che, sebbene il debunking possa essere efficace a breve termine, potrebbe essere meno efficace a lungo termine.

Il JRC conclude: «Un buon approccio potrebbe essere quello di combinare diverse strategie. Consentire alle persone di individuare la disinformazione utilizzando prebunks, spingendo le persone a considerare l’accuratezza e riflettere prima di condividere le informazioni utilizzando i nudge e sfatare le narrazioni di disinformazione già identificate dovrebbero avvenire contemporaneamente. Tutti questi approcci combinati possono contribuire a creare un ambiente informativo più sicuro, responsabile e affidabile».