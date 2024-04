Accordo università di Pisa e Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale

Collaboreranno fino al 2027 a programmi comuni di ricerca, sviluppo tecnologico e didattica

[15 Aprile 2024]

Oggi, l’università di Pisa e l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) hanno firmato un accordo quadro che almeno fino al 2027 vedrà le due istituzioni realizzare insieme attività di ricerca nazionali e internazionali, di sviluppo tecnologico e di formazione. Per 3 anni ateneo e Ogs uniranno gli sforzi per promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nel campo delle Scienze della Terra e del Mare.

L’accordo, offre anche la possibilità, per lo svolgimento dei programmi comuni di ricerca, di attivare borse e dottorati, oltre che di gestire infrastrutture e laboratori congiunti. Previste, inoltre, iniziative comuni di divulgazione scientifica e di supporto alla terza missione.

Il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi ha sottolineato che «Quello firmato oggi con l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale è un accordo importante per l’Università di Pisa, che permette di rafforzare un campo di studi che rappresenta una delle eccellenze del nostro Ateneo Oggi, infatti, definiamo un modello di collaborazione il cui punto di forza è il ruolo interattivo e di reciprocità tra le nostre due realtà e che si estende alla ricerca applicata al trasferimento di saperi, prospettive e competenze sul nostro territorio».

Referenti dell’accordo, con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione, sono stati nominati, e per l’Università di Pisa Marco Macchia, delegato del rettore per i rapporti col territorio; per l’OGS la direttrice generale Paola Del Negro.

Il presidente dell’OGS Nicola Casagli ha concluso: «Lo studio delle Scienze della Terra e del Mare è un settore strategico per l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale e la nuova collaborazione che abbiamo firmato oggi con l’Università di Pisa permetterà a entrambe le istituzioni di rafforzare il proprio ruolo all’interno della comunità scientifica, questo si affianca alla recente inaugurazione della sede dell’OGS a Livorno e al nostro consolidamento delle attività di ricerca nell’area del Tirreno».