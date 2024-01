Va a fuoco il capannone al centro rifiuti di Marciana Marina

Una colonna di fumo nero che non ha interessato il centro abitato

[12 Gennaio 2024]

Un incendio ha distrutto il capannone accanto al centro rifiuti di Marciana Marina di Elbana Servizi Ambientali (ESA).

Il centro, sorto al posto di un vecchissimo impianto di incenerimento mai entrato in funzione e che i marinesi chiamano “il bruciatore”, sorge proprio a ridosso del cimitero comunale e a poche decine di metri dal porto e dal lungomare di Marciana Marina.

Fortunatamente, il vento sta spingendo la densa colonna di fumo nero verso il mare e lontano dal centro abitato.

Sono intervenuti i vigili del fuoco ma ormai la struttura era stata divorata dalle fiamme in pochissimo tempo, facendo preoccupare per il vicino diving center e per un rimessaggio nautico nelle immediate vicinanze che fortunatamente non sembrano aver avuto danni.

Il centro fungeva, nell’area adiacente, anche da isola ecologica ed era molto importante per Marciana Marina, uno dei Comuni elbani con la più elevata percentuale raccolta di differenziata.

Ora si tratterà di verificare le cause dell’incendio e di quantificare i danni che non riguardano la struttura comunale nella quale erano immagazzinate anche le attrezzature della locale Pro Loco.