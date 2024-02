Rifiuti, a Montecatini Terme 112 sanzioni nell’ultimo anno tra ispettori ambientali telecamere

La task force di Alia ha effettuato circa mille controlli sul territorio a partire da luglio, con multe per quasi 5mila euro

Per tutelare il decoro delle città e il corretto conferimento dei rifiuti da parte della cittadinanza, a Montecatini Terme Alia – il gestore unico e interamente pubblico dei servizi d’igiene urbana nella Toscana centrale – ha messo in campo due ispettori ambientali.

A partire dallo scorso luglio sono 954 i controlli eseguiti sul territorio comunale, che hanno portato ad elevare 42 sanzioni per un totale di 4.900 euro.

«A fianco dell’impegno degli Ispettori di Alia, come Amministrazione comunale vogliamo ricordare le sanzioni emanate nell’anno 2023 – spiega l’assessore all’Ambiente, Emiliano Corrieri – Grazie alle telecamere ambientali le sanzioni emesse sono state 70, da sommare alle 42 degli ispettori, per un totale di 112 sanzioni effettuate lo scorso anno».

Fra i compiti degli ispettori ambientali di Alia spiccano quelli di educare i cittadini a differenziare i rifiuti, informarli su come effettuare i corretti conferimenti, eseguire controlli attraverso sopralluoghi e pattugliamenti, oltre a sanzionare i comportamenti contrari ai regolamenti, qualora vi si imbattano nel corso della loro capillare attività.

A Montecatini, le attività concordate con l’Amministrazione comunale si sono concentrate soprattutto sui controlli di rifiuti abbandonati in aree pubbliche (458 in totale, con 642 rifiuti ispezionati), a fianco delle postazioni e delle campane e ai margini delle strade (ad eccezione delle aree private dove Alia non può intervenire), oltreché sul pronto intervento ambientale a seguito di segnalazioni dell’amministrazione comunale, di cittadini oppure della Polizia municipale.

Per quest’ultimo progetto sono stati effettuati 165 controlli, con 450 rifiuti ispezionati e 23 sanzioni emesse, per un controvalore totale di 2.500,00€.

Interessante anche il bilancio degli altri progetti, realizzati in circa 6 mesi di attività: in quello dedicato al “centro urbano” – che comprende tutti gli interventi eseguiti all’interno del centro cittadino – sono stati effettuati 134 controlli e ispezionati 91 rifiuti; nel progetto “Zero residuo”, che prevede interventi per la corretta differenziazione delle varie frazioni di rifiuti ed il relativo conferimento, sono stati effettuati invece 125 controlli, con 183 rifiuti ispezionati e 3 sanzioni elevate.

«Proseguono anche gli investimenti in tecnologia – conclude l’assessore – sono in arrivo altre tre telecamere ambientali che incrementano la dotazione del territorio di Montecatini, per arrivare ad un totale di 12 strumenti, così che il controllo sia il più efficiente e attento possibile».