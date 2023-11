Lotta all’inquinamento da plastica: la montagna dell’Inc-3 ha partorito un topolino

Greenpeace: negoziati finiti in frustrazione. I governi permettono agli interessi delle imprese dei combustibili fossili di sabotare l’accordo

[20 Novembre 2023]

La terza sessione dell’Intergovernmental Negotiating Committee to develop an international legally binding instrument on plastic pollution, including in the marine environment (INC-3) si è conclusa oggi a Nairobi, in Kenya, con un accordo su un punto di partenza per negoziati nella quarta sessione (INC-4).

«Un risultato deludente per la lotta contro la crisi climatica e della plastica», commenta Greenpeace. E Graham Forbes, capo delegazione di Greenpeace ai negoziati ricorda che «La plastica danneggia direttamente ciascuno degli 8,1 miliardi di abitanti di questo fragile pianeta, ma i nostri leader hanno scelto, nei fatti, di considerare le aziende petrolchimiche come gli unici portatori d’interesse degni di ascolto», dichiara. «Se vogliamo proteggere il nostro clima, la nostra biodiversità e la nostra salute, dobbiamo ridurre la produzione di plastica almeno del 75% entro il 2040: questo è indiscutibile, ma oltre la metà del tempo a disposizione per i negoziati è già trascorsa e stiamo procedendo verso il fallimento. I governi stanno permettendo agli interessi legati ai combustibili fossili di guidare i negoziati verso un trattato che, senza alcun dubbio, aggraverà la crisi climatica e accelererà un cambiamento climatico incontrollato. Dobbiamo trovare una soluzione senza consentire ai produttori di petrolio e gas di dettare i termini della nostra sopravvivenza», prosegue Forbes. «Abbiamo un anno per invertire questa tendenza e assicurarci di celebrare il nostro successo collettivo, anziché condannarci a un futuro oscuro e pericoloso. Questo fallimento deve essere un campanello d’allarme per i governi che rappresentano miliardi di persone colpite dall’inquinamento da plastica in tutto il mondo. Quando i negoziati riprenderanno in Canada ad aprile 2024, i nostri leader dovranno essere pronti a dimostrare un livello di coraggio e leadership che non abbiamo ancora visto».

Si può dire che la montagna ha partorito il topolino, visto che all’INC-3 hanno partecipato più di 1.900 delegati, in rappresentanza di 161 membri, tra cui l’Unione Europea e oltre 318 organizzazioni di osservatori: entità Onu, organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative.

La direttrice esecutiva dell’United Nations enevironment programme (UNEP), Inger Andersen, preferisce guardare il bicchiere mezzo pieno: «Sono incoraggiata dal progresso dei negoziati verso un trattato che ponga fine all’inquinamento causato dalla plastica. Ringrazio il presidente, l’ambasciatore Meza-Cuadra, e i membri dell’INC per la loro determinazione nel raggiungere il traguardo e metterci sulla buona strada per un mondo in cui l’inquinamento da plastica sia un problema del passato. Continuare a essere ambiziosi, innovativi, inclusivi e audaci. E utilizzare questi negoziati per affinare uno strumento efficace ed efficace che possiamo utilizzare per ritagliarci un futuro migliore, libero dall’inquinamento causato dalla plastica».

Concludendo ufficialmente la sessione, il presidente uscente dell’INC, Gustavo Adolfo Meza-Cuadra Velasquez, ha ringraziato il governo del Kenya e l’Onu a Nairobi per aver ospitato la sessione, nonché gli Stati membri, gli osservatori, i co-facilitatori e il sostegno personale delle discussioni e ha aggiunto: «Questi ultimi 10 giorni hanno rappresentato un significativo passo avanti verso il raggiungimento del nostro obiettivo di sviluppare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per porre fine all’inquinamento da plastica. Ma ci ha anche ricordato che resta ancora molto da fare sia per ridurre le nostre differenze sia per sviluppare il lavoro tecnico per orientare i nostri negoziati». Citando Nelson Mandela, ha aggiunto: «Invito tutti voi a riflettere mentre ci impegniamo nei prossimi INC: a volte, spetta a una generazione essere grande. Puoi essere quella grande generazione. Lascia che la tua grandezza sbocci».

Il presidente entrante dell’INC, l’ambasciatore Luis Vayas, ha sottolineato: «Esorto tutti noi ad ascoltare la comunità scientifica e la diversità delle parti interessate che possono e portano prove, esperienza e conoscenza a questi negoziati. Il loro lavoro si evolve e si sviluppa ogni giorno. Ringrazio l’Ambasciatore Meza-Cuadra per la sua costante leadership del processo fino a questo punto intermedio e farò del mio meglio per lavorare con i Membri e tutte le parti interessate per il successo del processo INC, la consegna dello strumento e l’attuazione per porre fine all’inquinamento da plastica, proteggere la salute umana e l’ambiente».

L’INC-4 si svolgerà a Ottawa, in Canada, nell’aprile 2024, mentre l’INC-5 è previsto per novembre/dicembre 2024 IN Corea del sud.

Jyoti Mathur-Filipp, segretario esecutivo della Segreteria dell’INC, ha concluso: «Sono lieto di vedere che lo spirito di collaborazione, compromesso e impegno di Nairobi è stato pienamente attivo durante la nostra sessione nella città che ha dato vita al processo INC. Lo abbiamo visto durante la nostra riunione preparatoria dell’11 novembre, che ha posto le basi per lo slancio positivo che abbiamo ottenuto in questa sessione, e nel modo costruttivo e cooperativo con cui vi siete impegnati tutti durante questa settimana. Portiamo avanti lo spirito di collaborazione, compromesso e impegno di Nairobi nelle nostre prossime sessioni, mentre continuiamo il nostro viaggio verso uno strumento forte, ambizioso e inclusivo per combattere l’inquinamento da plastica».