L’assessora regionale all’Ambiente, Monia Monni, all’Istituto Enriques

La transizione ecologica spiegata agli studenti di Castelfiorentino

«Questa trasformazione deve essere giusta anche dal punto di vista sociale perché il futuro non può essere migliore sempre a scapito di qualcun altro»

[6 Ottobre 2023]

Le giovani generazioni sono le più esposte alle conseguenze della crisi climatica già in corso, e non a caso rappresentano anche un pubblico particolarmente sensibile al tema, come mostra da ultimo il dibattito promosso ieri dall’Auser all’Istituto Enriques di Castelfiorentino sul tema della transizione ecologica, cui ha partecipato anche l’assessora regionale all’Ambiente, Monia Monni.

«Per la salute del nostro pianeta, per mantenerlo ‘abitabile’ e tutelarne il futuro – ha spiegato Monni – è fondamentale attuare una vera transizione ecologica, cioè passare a stili di vita più sostenibile per l’ambiente. Ma questa trasformazione deve essere giusta anche dal punto di vista sociale perché il futuro non può essere migliore sempre a scapito di qualcun altro».

Numerosi i temi affrontati con gli studenti (che peraltro avevano già svolto prima dell’incontro lezioni propedeutiche in classe e faranno dei compiti sui temi affrontati ieri mattina): dalle sfide del clima (la graduale sostituzione dei combustibili fossili con le energie rinnovabili) al rispetto dell’ambiente e alla tutela dei parchi, che come ha ricordato l’Assessore Monni vanno gestiti “aprendosi ai territori” in un’ottica di fruizione anche turistica.

«Ringrazio l’Auser – ha concluso l’assessore all’Ambiente di Castelfiorentino, Alessio Onnis – per aver promosso questo convegno, l’Istituto Enriques per averlo ospitato e l’assessore regionale Monia Monni per averlo onorato con la sua presenza. Un incontro davvero interessante e ricco di spunti».