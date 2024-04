Misurare le emissioni dell’inquinamento da plastica

Uno studio pilota a Toronto per sostenere il Trattato Onu sulla plastica

[24 Aprile 2024]

Lo studio “A City-Wide Emissions Inventory of Plastic Pollution”, pubblicato su Environmental Science & Technology da Alice (Xia) Zhu e Chelsea Rochman dell’università di Toronto e da Matthew Hoffman della School of Mathematics and Statistics della Rochester Institute of Technology ha sviluppato un quadro per misurare le emissioni di inquinamento da plastica simile allo standard globale per misurare le emissioni di gas serra. I ricercatori affermano che «L’approccio favorirà l’identificazione dei maggiori contributori all’inquinamento da plastica dal livello locale a quello nazionale e migliorerà le strategie per ridurre le emissioni in tutto il mondo».

Il quadro è stato pubblicato in concomitanza con il meeting dell’Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution, in corso a Ottawa, in Canada, e che terminerà il 29 aprile, per trovare un accordo globale giuridicamente vincolante sull’inquinamento da plastica.

Utilizzando la città di Toronto come modello, i ricercatori hanno sviluppato il primo sistema di questo tipo e hanno stimato che in un solo anno Toronto ha emesso quasi 4.000 tonnellate di inquinamento da plastica. La Zhu evidenzia che «Si tratta di circa 400 camion della spazzatura di plastica che ogni anno si disperdono nell’ambiente da tutta la città. Assegnare la responsabilità dell’inquinamento a una giurisdizione con la capacità di emanare leggi significa che non si può nascondere la provenienza dell’inquinamento. Rappresenta un’opportunità per identificare le principali fonti di inquinamento da plastica all’interno dell’area e definire misure per ridurre queste emissioni».

I ricercatori canadesi e statunitensi si sono ispirati alle linee guida per la compilazione degli inventari delle emissioni di gas serra stabiliti dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), adattando le differenze fisiche tra gas serra e pezzi solidi di plastica, i ricercatori hanno utilizzato una metodologia simile per identificare le principali attività che producono inquinamento in una particolare area, calcolare la quantità di inquinamento generato da ciascuna attività in un dato periodo e tenere conto delle incertezze. associati a ciascuna fonte di attività che produce inquinamento.

La Zhu sèpiiega ancora: «Il nostro obiettivo era sviluppare un meccanismo contabile o uno strumento per misurare le emissioni di plastica che qualsiasi livello di governo possa adottare. Ma, cosa più importante, speriamo che questo strumento che abbiamo introdotto permetta al settore della plastica di seguire le orme del settore del clima, in cui i Paesi presentano inventari nazionali delle emissioni a un organismo internazionale come le Nazioni Unite per monitorare i nostri progressi verso il raggiungimento di un obiettivo globale definito».

Attualmente non esistono inventari nazionali delle emissioni legate all’inquinamento da plastica, né esiste un obiettivo definito a livello globale per ridurre l’inquinamento da plastica. Per dimostrare l’utilità del quadro, i ricercatori hanno creato un inventario delle emissioni dell’inquinamento da plastica per Toronto per il 2020, tratto da dati disponibili al pubblico raccolti attraverso controlli comunali sui rifiuti e altre fonti. Da un elenco di 9 tipi di fonti – tra le quali rifiuti, polvere di pneumatici di aerei e veicoli stradali, lavatrici e vernice dalla segnaletica stradale e dagli esterni delle case – si stima che a Toronto in quel periodo siano state emesse tra 3.531 e 3.852 tonnellate di inquinamento da plastica.

All’università di Toronto fanno notare che «I rifiuti hanno costituito la quota maggiore con 3.099 tonnellate, mentre l’erba artificiale è stata responsabile della maggior parte delle emissioni di microplastiche – particelle inferiori a 5 millimetri di diametro – con 237 tonnellate». Per Rochman «Non sorprende che i materiali più grandi – noti come macroplastiche, e in questo caso provenienti da rifiuti mal gestiti – costituissero la maggior parte della massa. Ma questo mette in ombra le piccole cose, le microplastiche. Le microplastiche tendono ad essere il numero più elevato in termini di pezzi reali. Ciò suggerisce che le politiche relative alle microplastiche, oltre alle macroplastiche, sono fondamentali per ridurre le emissioni di plastica nella città di Toronto».

I ricercatori hanno scelto Toronto per testare il quadro perché è la città più grande del Canada e la quarta città più grande del Nord America e la Zhu conclude: «E’ un centro urbano per varie attività e dove ci sono molte persone e attività, inevitabilmente si genera molto inquinamento. Per un caso di studio informativo e di successo, è necessario considerare un luogo con molte diverse fonti di inquinamento. In questo modo, è possibile identificare a quali fonti dovrebbe essere data priorità per la riduzione dell’inquinamento rispetto a tutte le altre, e quindi dimostrare l’utilità di un inventario delle emissioni per informare la politica locale. Gli inventari delle emissioni dell’inquinamento da plastica devono essere un elemento fondamentale di un trattato globale di successo sulla plastica e che il quadro dovrebbe essere applicato ad altre città, Province, Stati e paesi di tutto il mondo per comprendere meglio quali tipi di inquinamento da plastica si stanno verificando. rilasciato nell’ambiente. Le linee guida possono essere applicate alle regioni di tutto il mondo, indipendentemente dal tipo di fonti presenti. Ogni regione geografica avrà caratteristiche diverse e l’inventario consentirà lo sviluppo di soluzioni su misura per quella specifica regione».