Gli impatti sulla salute degli oligoelementi presenti nell’aria

Studio globale sul particolato rivela che i rischi per la salute sono più gravi nei Paesi poveri

[23 Aprile 2024]

Chi soffre di allergie stagionali sa bene che le particelle invisibili di polline sospese nell’aria possono davvero essere molto fastidiose. Lo studio “Elemental characterization of ambient particulate matter for a globally distributed monitoring network: Methodology and implications”. pubblicato recentemente su ACS ES&T Air da un folto gruppo internazionale di ricercatori rivela che anche piccole concentrazioni di oligoelementi nell’aria possono avere impatti negativi significativi sulla salute umana, ma fa notare che «Tuttavia, a differenza del conteggio dei pollini e di altri indici allergici, che sono attentamente monitorati e ampiamente disponibili, esiste una conoscenza limitata sulle concentrazioni ambientali di oligoelementi cancerogeni come il piombo e l’arsenico nelle aree urbane dei Paesi in via di sviluppo».

La ricerca guidata da Randall Martin, Distinguished Professor di alla McKelvey School of Engineering della Washington University di St. Louis (WashU), ha analizzato il particolato ambientale globale (PM) per comprendere due dei suoi componenti chiave, la polvere minerale e gli oligoelementi ossidi. Gli oligoelementi hanno associazioni ben documentate con esiti avversi per la salute. Mentre la polvere proviene sia da fonti naturali come i deserti che da attività antropiche come l’edilizia e l’agricoltura, gli oligoelementi sono prevalentemente emessi da attività antropiche come la combustione di combustibili fossili e i processi industriali.

Il team di Martin ha esaminato i dati raccolti dal Surface PARTIculate mAtter Network (SPARTAN) , l’unica rete di monitoraggio globale che misura la composizione elementare del PM e ha prodotto un prezioso dataset e una metodologia per identificare le regioni con elevati oligoelementi, alcune delle quali con livelli preoccupanti, come in Bangladesh, India e Vietnam, che potrebbero trarre vantaggio da interventi per ridurre le emissioni di oligoelementi derivanti dalle attività umane.

La principale autrice dello studio, Xuan Liu del Department of Energy, Environmental & Chemical Engineering della WashU, sottolinea che «Dati affidabili sulla composizione elementare del PM ambientale sono fondamentali per comprendere i rischi per la salute associati all’esposizione agli oligoelementi presenti nell’aria. Il nostro lavoro evidenzia i significativi rischi per la salute causati da livelli elevati di oligoelementi presenti nell’aria, in particolare l’arsenico, nel sud e nel sud-est asiatico».

L’autore senior dello studio, Randall Martin, collega della Liu, aggiunge che «Questo lavoro attira l’attenzione sulla necessità di un monitoraggio costante e costante della composizione elementare del particolato fine nelle aree urbane di tutto il mondo. L’identificazione di potenziali fonti di emissione di questi elementi informerà interventi mirati per mitigare l’esposizione e salvaguardare la salute pubblica».

Sebbene Martin e i suoi collaboratori abbiano scoperto in studi precedenti che l’inquinamento atmosferico globale dovuto alle polveri sottili è diminuito tra il 1998 e il 2019 e che strategie come la sostituzione delle fonti di carburante tradizionali con fonti di energia sostenibili potrebbero ridurre ulteriormente l’inquinamento da PM, la loro analisi SPARTAN evidenzia le preoccupazioni attuali riguardanti l’esposizione di oligoelementi attraverso l’inalazione di PM. Il team ha identificato «Il riciclaggio informale delle batterie al piombo, il riciclaggio dei rifiuti elettronici e le fornaci per mattoni alimentate a carbone come potenziali contributori alle elevate concentrazioni di oligoelementi, in particolare a Dhaka, in Bangladesh». E ha notato che «Le concentrazioni di oligoelementi sono particolarmente elevate nei Paesi a basso e medio reddito a causa dell’urbanizzazione e dell’industrializzazione non regolamentate. Tuttavia, le reti di monitoraggio del PM in queste aree sono, nella migliore delle ipotesi, discontinue, ostacolando la comprensione da parte dei ricercatori dei livelli di polvere e oligoelementi e delle loro fonti di emissione. Sono necessari metodi di campionamento uniformi e analisi affidabili per consentire confronti in tutto il mondo».

La Liu conclude: «La nostra crescente raccolta di campioni porterà a stime migliori delle concentrazioni di polvere e oligoelementi, che ci consentiranno di eseguire una valutazione più accurata del rischio per la salute e un’indagine approfondita sulle fonti di emissione. Alcuni siti SPARTAN sono stati selezionati o istituiti come parte della missione satellitare Multi-Angle Imager for Aerosols (MAIA) dedicata allo studio degli impatti sulla salute di vari tipi di particelle sospese nell’aria. Questa collaborazione produrrà un ampio dataset con una maggiore frequenza di campionamento, aiutandoci a identificare le fonti di inquinamento in modo più efficace in futuro».