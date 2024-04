Scrittura e le illustrazioni fatte con l’intelligenza artificiale emettono centinaia di volte meno carbonio rispetto agli esseri umani

Ma questo non significa che l’intelligenza artificiale possa o debba sostituire scrittori e illustratori umani

[5 Aprile 2024]

Con la rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale si infiamma il dibattito sull’impatto ambientale della tecnologia. il nuovo studio “The carbon emissions of writing and illustrating are lower for AI than for humans”, pubblicato su Scientific Reports da Bill Tomlinson, Rebecca Black e Donald Patterson dell’università della California – Irvine e da Andrew Torrance dell’università del Kansas, ha scoperto che «Per i compiti di scrittura e illustrazione, l’intelligenza artificiale emette centinaia di volte meno carbonio rispetto agli esseri umani che svolgono gli stessi compiti». Ma gli autori dello studio avvertono che «Tuttavia, questo non significa che l’intelligenza artificiale possa o debba sostituire scrittori e illustratori umani».

La ricerca è stata condotta per migliorare la comprensione dell’intelligenza artificiale e del suo impatto ambientale e per rispondere agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu volti a garantire modelli di consumo e produzione sostenibili e ad intraprendere azioni urgenti per combattere il cambiamento climatico e i suoi impatti.

Lo studio ha confrontato sistemi consolidati come ChatGPT, Bloom AI, DALL-E2 e altri che completano la scrittura e l’illustrazione con quelli degli esseri umani. sul suo contributo al cambiamento climatico. Le emissioni umane e l’impatto ambientale sono stati a lungo studiati, ma i confronti tra i due fenomeni sono stati scarsi. Gli autori del nuovo studio hanno fatto questo confronto e hanno scoperto che «I sistemi di intelligenza artificiale emettono tra 130 e 1.500 volte meno CO2e (equivalente di anidride carbonica) per pagina di testo generata rispetto agli scrittori umani e i sistemi di illustrazione tra 310 e 2.900 volte meno CO2e per immagine rispetto agli esseri umani».

Torrance, che lavora anche per la Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology, spiega che «Mi piace pensare a me stesso come guidato dai dati, non solo da ciò che ritengo sia vero. Abbiamo discusso di qualcosa che sembra essere vero in termini di emissioni di intelligenza artificiale, ma volevamo esaminare i dati e vedere se è davvero più efficiente. Quando lo abbiamo fatto, i risultati sono stati sorprendenti. Anche secondo stime prudenziali, l’intelligenza artificiale è estremamente meno dispendiosa».

Per calcolare l’impronta di carbonio di una persona che scrive, i ricercatori hanno consultato l’Energy Budget che considera la quantità di energia utilizzata in determinate attività per un determinato periodo di tempo e spiegano ancora: «Ad esempio, è noto quanta energia consuma ogni ora un computer con un software di elaborazione testi. Moltiplicando per il tempo medio impiegato da una persona per scrivere una pagina di testo, in media 250 parole, si può arrivare a una stima. Utilizzando la stessa quantità di energia utilizzata dalle CPU che gestiscono l’intelligenza artificiale come ChatGPT, che può produrre testo molto più velocemente, produce una stima per l’intelligenza artificiale».

I ricercatori hanno anche preso in considerazione le emissioni pro capite degli statunitensi (circa 15 tonnellate di CO2e all’anno) e degli indiani (in media di 1,9 tonnellate). Usa e India sono state scelte perché hanno rispettivamente il più alto e il più basso impatto ambientale pro capite tra i paesi con una popolazione superiore a 300 milioni di persone e permettono di avere una visione dei diversi livelli di emissioni in diverse parti del mondo rispetto all’intelligenza artificiale.

I risultati hanno mostrato che «Bloom ha un impatto 1.400 volte inferiore rispetto a quello di un residente negli Stati Uniti che scrive una pagina di testo e 180 volte meno impatto rispetto a un residente in India». Per quanto riguarda le illustrazioni, i risultati hanno mostrato che «DALL-E2 emette circa 2.500 volte meno CO2e di un artista umano statunitense e 310 volte meno di un artista che vive in India. I dati relativi a Midjourney erano 2.900 volte inferiori per il primo e 370 volte inferiori per il secondo».

Torrance evidenzia che «Man mano che le tecnologie migliorano e le società si evolvono, è quasi certo che anche queste cifre cambieranno».

Gli autori dello studio scrivono che «Le emissioni di carbonio sono solo uno dei fattori da considerare quando si confronta la produzione di intelligenza artificiale con la produzione umana. Poiché le tecnologie esistono ora, spesso non sono in grado di produrre la qualità della scrittura o dell’arte che un essere umano può fare. Man mano che migliorano, hanno il potenziale sia per eliminare i posti di lavoro esistenti che per crearne di nuovi. La perdita di posti di lavoro può comportare notevoli forme di destabilizzazione economica, sociale e di altro tipo. Per questi e altri motivi, la strada migliore da seguire è probabilmente una collaborazione tra l’intelligenza artificiale e gli sforzi umani, o un sistema in cui le persone possano utilizzare l’intelligenza artificiale per essere più efficienti nel proprio lavoro e mantenere il controllo dei prodotti finali».

Inoltre, secondo i ricercatori, «Devono essere prese in considerazione questioni legali come l’uso di materiale protetto da copyright nei set di formazione per l’intelligenza artificiale, così come la possibilità che un aumento del materiale prodotto artificialmente si traduca in un aumento dell’energia utilizzata e delle conseguenti emissioni. La collaborazione tra le due cose è l’utilizzo più vantaggioso sia dell’intelligenza artificiale che del lavoro umano».

Torrance aggiunge: «Non diciamo che l’intelligenza artificiale sia intrinsecamente buona o che sia empiricamente migliore, solo che quando l’abbiamo osservata in questi casi, consumava meno energia».

Anche gli autori dello studio hanno iniziato a utilizzare l’intelligenza artificiale come ausilio nella produzione di bozze per alcuni dei loro scritti, ma sono anche d’accordo sulla necessità di rivedere attentamente e di fare aggiunte manualmente a queste bozze dell’AI.

Torrance conclude: «Questa non è una maledizione, è un vantaggio. Penso che aiuterà a rendere grandi i buoni scrittori, buoni gli scrittori mediocri e a democratizzare la scrittura. Può rendere le persone più produttive e può rappresentare un potenziamento del potenziale umano. Sono estremamente ottimista sul fatto che la tecnologia stia migliorando sotto molti aspetti e alleggerendo gli effetti che abbiamo sulla Terra. Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio e che le persone continuino ad approfondire ulteriormente la questione».