Quest’anno la Germania supererà il 50% di energia prodotta con rinnovabili

Boom di eolico onshore e solare. Mancano i componenti per l’eolico offshore

[20 Settembre 2023]

Intervenendo a una conferenza organizzata dalla Heinrich Böll Stiftung il ministro federale dell’economia tedesco, il ministro dell’economia e dell’azione climatica, il verde Robert Habeck, ha detto che «Quest’anno la Germania è sulla buona strada per produrre più della metà della sua elettricità da fonti rinnovabili. La Germania ha assistito a un boom delle energie rinnovabili».

Infatti, nella prima metà di quest’anno, le energie rinnovabili, comprese l’energia idroelettrica e le biomasse, hanno rappresentato il 52% della produzione di energia in Germania, la più grande economia europea e se il trend continuerà, il 2023 sarà il primo anno intero in cui la Germania produrrà più della metà della sua energia da fonti rinnovabili, in gran parte eolico e solare.

Quest’anno, la Germania aggiungerà almeno 9 gigawatt ai suoi 67 gigawatt di capacità solare, con gran parte della crescita guidata dai pannelli sui tetti, e aggiungerà anche circa 3 gigawatt ai suoi 58 gigawatt di eolico onshore.

Invece, l’eolico offshore continua a non avere performance altrettanto efficaci a causa dei problemi della catena di approvvigionamento che hanno portato alla carenza di alcuni componenti.

Habeck ha sottolineato che «La Germania non è ancora in grado di raggiungere l’obiettivo dell’80% di energia rinnovabile entro il 2030. Il Paese dovrà accelerare la sua diffusione delle energie rinnovabili per tenere il passo con la crescente domanda di elettricità, in particolare perché un numero crescente di auto elettriche si collegano alla rete».