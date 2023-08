Perdita d’acqua nella centrale nucleare di Zaporizhzhya, spento a freddo un reattore

Iaea: sempre più rischi per la sicurezza e la sicurezza nucleare della più grande centrale europea

[11 Agosto 2023]

Il direttore generale dell’International atomic energy agenci (Iaea), Rafael Mariano Grossi, ha annunciato che «La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhya (ZNPP) ha iniziato a trasferire l’unità del reattore 4 dallo spegnimento a caldo a quello a freddo dopo il rilevamento di una perdita d’acqua in uno dei suoi quattro generatori di vapore situati nel contenimento dell’unità 4. La ZNPP metterà l’unità 4 in arresto a freddo per determinare la causa precisa della perdita d’acqua rilevata e per eseguire la manutenzione per riparare il generatore di vapore interessato. Non c’è stato rilascio radiologico nell’ambiente. Allo stesso tempo, nei prossimi tre giorni, ZNPP sposterà l’unità 6 in arresto a caldo per continuare la produzione di vapore in loco. L’unità 6 è in arresto a freddo dal 21 aprile, per consentire l’ispezione e la manutenzione dei sistemi di sicurezza».

In questi ultimi giorni, gli esperti dell’Iaea sono stati informati che la ZNPP sta conducendo una manutenzione specifica su parti dei sistemi di sicurezza dell’unità 6 e che «Questo lavoro e tutti i test dei sistemi di sicurezza sono stati completati con successo prima di iniziare la transizione dell’unità 6 allo spegnimento a caldo». Il team Iaea presente nel sito gestito dalle truppe russe monitorerà da vicino le operazioni per la transizione tra gli stati di spegnimento delle unità 4 e 6. Le altre unità di ZNPP rimangono in arresto a freddo.

L’autorità di regolamentazione atomica dell’Ucraina – la SNRIU – ha emesso ordini normativi per limitare il funzionamento in uno stato di arresto a freddo di tutte e 6 le unità della più grande centrale nucleare europea. L’Iaea spiega che «l sito utilizza il vapore generato da un’unità reattore in arresto a caldo per vari scopi di sicurezza nucleare, compreso il trattamento dei rifiuti radioattivi liquidi raccolti in serbatoi di stoccaggio. L’Iaea continua a incoraggiare fortemente l’installazione di una fonte esterna di vapore di processamento che, dal punto di vista della sicurezza nucleare, fornirebbe la soluzione più sicura a lungo termine per il fabbisogno di vapore del sito».

Ieri è stata disconnessa due volte la linea elettrica da 750 kV di Dniprovska: orima per circa 12 ore fino alle 13:37 e poi di nuovo alle 16:13 ora locale ed è rimasta disconnessa. Grossi fa notare che «Queste disconnessioni della linea elettrica da 750 kV significano che ZNPP ha dovuto fare affidamento sulla sua unica linea elettrica fuori sede rimanente, la linea di backup da 330 kV, per fornire l’elettricità necessaria, ad esempio, per eseguire funzioni di sicurezza come il pompaggio dell’acqua di raffreddamento per l’impianto. Non si è verificata alcuna perdita totale di energia elettrica esterna al sito e non è stato necessario utilizzare i generatori diesel di emergenza».

La ZNPP ha avuto gravi problemi di alimentazione da fuori sede fin dall’inizio della guerra nel 2022, «Esacerbando i rischi per la sicurezza e la sicurezza nucleare che deve affrontare il sito attualmente situato in prima linea», averte l’Iaea.

Grossi non nasconde la sua preoccupazione: «I ripetuti tagli alla linea elettrica sottolineano la continua precaria situazione di sicurezza e protezione nucleare presso l’impianto. La disponibilità di acqua di raffreddamento rimane relativamente stabile a ZNPP. Mentre l’altezza dello stagno di raffreddamento ZNPP continua a diminuire di circa 1 cm al giorno, l’altezza del canale di scarico della vicina centrale termica di Zaporizhzhya (ZTPP) viene regolarmente rabboccata pompando acqua dal canale di ingresso ZTPP».

La scorsa settimana, gli esperti dell’Iaea hanno condotto numerosi controlli in diverse parti del sito nucleare. Il 4 agosto, il team ha visitato l’impianto di stoccaggio del combustibile esaurito secco, dove ha potuto verificare l’integrità dei fusti di combustibile stoccati. L’8 agosto ha visitato la sala di controllo principale dell’unità 2, la sala di controllo di emergenza e altri locali relativi alla sicurezza e l’Iaea conferma che «Non hanno osservato mine o oggetti insoliti in queste aree. Tuttavia, nella sala turbine dell’unità 2, la squadra ha notato la presenza di alcuni camion militari parcheggiati in un’area riservata alla manutenzione dei veicoli. Sebbene il team non abbia osservato mine o esplosivi in ​​nessuna nuova località durante la scorsa settimana, ha confermato la presenza delle mine precedentemente osservate il 23 luglio 2023».

Ieri, gli esperti dell’Iaea hanno visitato uno degli impianti di stoccaggio del combustibile fresco e hanno detto che «Il carburante fresco è stato immagazzinato in modo sicuro e protetto».

Dopo la visita ai tetti dell’Unità 3 e dell’Unità 4 la scorsa settimana, il team Iaea continua a chiedere l’accesso per condurre visite sui tetti delle altre quattro unità.

Gli esperti dell’Iaea sono stati informati dalla ZNPP che il 9 agosto un drone è stato individuato e intercettato vicino a Enerhodar, ma non era correlato a ZNPP, alla vicina centrale termica o alla città. Non c’è stato alcun impatto sulla sicurezza di ZNPP e gli esperti dell’Iaea hanno confermato di non aver sentito o osservato nulla nell’impianto.

Il 9 agosto, gli esperti Iaea presenti nelle centrali nucleari ucraine di Khmelnitsky, Rivne e dell’Ucraina meridionale e nel sito di Chernobyl hanno riferito di aver sentito diversi allarmi aerei ma che la sicurezza e la protezione delle strutture nucleari non sono state compromesse. L’Iaea è a conoscenza di notizie di un attacco avvenuto il 9 agosto in un’area a circa 60 km dalla centrale nucleare di Khmelnitsky e a 150 km dalla centrale nucleare di Rivne.

Il 10 agosto, la coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite per l’Ucraina, Denise Brown, ha affermato che «Un hotel, spesso utilizzato dal personale delle Nazioni Unite e delle organizzazioni non governative, è stato colpito da un attacco russo a Zaporizhzhia. “È assolutamente inammissibile. Il numero di attacchi indiscriminati che colpiscono le infrastrutture civili, uccidendo e ferendo civili, ha raggiunto livelli inimmaginabili: questi attacchi violano il diritto umanitario internazionale. In nome dell’umanità, esorto la Federazione Russa a rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario ea cessare immediatamente gli attacchi indiscriminati contro l’Ucraina».