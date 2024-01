Perché il nucleare è un’energia antidemocratica e neocoloniale

Una tecnologia basata sulla segretezza e la repressiva e che amplia le disuguaglianze

[2 Gennaio 2024]

Se nessuna tecnologia può essere definita neutrale, questa affermazione è ancora più vera per l’energia nucleare. Pericoloso, complesso, strettamente legato a quello militare, richiedendo l’estrazione di notevoli quantità di minerali, l’uso dell’atomo comporta implicazioni politiche in varia misura, sia che avvenga negli stati democratici che sotto regimi autoritari. Una breve panoramica internazionale.

Lo stato nucleare: antidemocratico, abile nella segretezza e nella repressione

Anche negli Stati democratici, lo sviluppo nucleare è stato generalmente avviato senza previo voto parlamentare e sulla base del fatto compiuto. In un certo numero di casi, tra i Paesi nucleari “veterani” (Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e perfino Svizzera), il programma nucleare civile affondava le sue radici nel desiderio, successivamente concretizzato o meno, di dotarsi della bomba.

Nel 1977, nella sua opera Der Atomstaat (Lo Stato atomico), lo scrittore austriaco Robert Jungk analizzò che l’energia nucleare richiede un potere politico forte e centralizzato, anche di polizia, per poter gestire i rischi legati al suo utilizzo (furto di sostanze radioattivo, attentato, spionaggio…). Lo sviluppo dell’energia nucleare è quindi andato di pari passo con una cultura della segretezza, in misura diversa a seconda dei paesi. In Francia, gli amministratori locali non vengono informati del passaggio di convogli di rifiuti radioattivi attraverso i loro comuni. In Russia e Kazakistan, intere città che ospitano complessi nucleari mancano da tempo dalle mappe . Alcuni sono ancora chiuse ai non residenti.

Sempre in misura diversa, la sorveglianza e la repressione si estendono anche agli oppositori dell’atomo. In Francia, dall’attacco alla Rainbow Warrior nel 1985, in cui morì il fotografo di Greenpeace Fernando Pereira, alle massicce operazioni di polizia contro gli oppositori del progetto di interramento delle scorie a Bure , la teoria di Jungk è ampiamente confermata. La sorveglianza e la repressione prendono di mira soprattutto i movimenti antinucleari in Bulgaria, Bielorussia e Russia. Molto prima dell’invasione dell’Ucraina, diversi attivisti russi dovettero scappare dal loro Paese per sfuggire a un potere che li perseguitava come “agenti stranieri” .

Una tecnologia neocoloniale che amplia le disuguaglianze

L’energia nucleare richiede risorse tecnologiche e infrastrutture costose, generalmente accessibili solo ai Paesi più ricchi (o a costo di notevoli sacrifici, come nel caso della Corea del Nord). Alcuni Paesi poveri, come il Bangladesh, si impegnano tuttavia in progetti nucleari, a costo del vassallaggio nei confronti della Russia, che ha sviluppato una vera e propria diplomazia atomica offrendo finanziamenti e costruzione di reattori chiavi in ​​mano.

Lo sviluppo di programmi nucleari militari e/o civili è stato accompagnato da inconvenienti a carico delle popolazioni invisibili, che non hanno mai beneficiato dei “servizi” forniti da questa tecnologia. Per decenni, i Paesi nucleari hanno estratto la maggior parte del loro uranio da territori colonizzati, come il Congo o il Gabon. Queste relazioni ineguali persistettero anche dopo la decolonizzazione. Per mantenere un facile accesso alle risorse minerarie, la Francia ha mantenuto la sua influenza sulle sue ex colonie, senza che queste beneficiassero di alcun arricchimento significativo derivante dalla vendita dei prodotti del loro sottosuolo. Nonostante la sua immensa ricchezza mineraria, il Niger rimane uno dei Paesi più poveri del mondo.

In un gran numero di casi, gli impatti sanitari e ambientali dell’estrazione dell’uranio hanno quindi gravato sia sui popoli colonizzati che sulle minoranze etniche e sui popoli indigeni.

In Africa, l’estrazione dell’uranio iniziò per la prima volta negli anni ’30 nella miniera congolese di Shinkolobwe, sotto il dominio coloniale belga, in condizioni rudimentali e senza protezione per i lavoratori indigeni. In Niger, Namibia, Gabon, Sud Africa… le popolazioni si trovano ad affrontare un inquinamento duraturo del suolo e dell’acqua, senza beneficiare dell’elettricità prodotta. A più di 20 anni dalla chiusura della miniera di Mounana, gli ex minatori gabonesi che si ammalarono di cancro non sono stati risarciti, a differenza dei loro colleghi francesi.

In Canada, l’estrazione dell’uranio iniziò negli anni ’30 nei territori amerindi, seguita qualche decennio dopo da una proliferazione di tumori tra la popolazione Dene, impiegata nelle miniere. Nel Saskatchewan, il governo canadese ha aspettato 50 anni per iniziare a bonificare i 4,4 milioni di tonnellate di sterili lasciati dalla miniera di Gunnar. Negli Stati Uniti sudoccidentali, molte persone dei popoli Dineh, Acoma e Laguna lavoravano nelle miniere senza informazioni sui pericoli o attrezzature adeguate. Nonostante l’ampio lavoro di sensibilizzazione, il risarcimento è una corsa a ostacoli. Mentre il rapporto con il territorio ancestrale occupa un posto di primo piano nella spiritualità delle diverse nazioni native americane, i permessi di esplorazione e sfruttamento violano la legge del 1978 sulla libertà religiosa per i popoli Hopi, Apache, Pueblos Acoma, Lagunas, ecc. Fu solo nel 1993 che il Parlamento federale approvò una legge che proteggeva i tradizionali diritti fondiari degli aborigeni, i cui territori erano stati a lungo considerati terra nullius e gravati da concessioni minerarie.

La necessità di uranio porta alcuni Paesi nucleari anche a mantenere discutibili rapporti diplomatici con Stati non democratici, chiudendo un occhio sulle violazioni dei diritti umani nei Paesi interessati. E’ il caso, in particolare, della Francia con il Kazakistan.

La transizione energetica è anche politica!

Passare a un sistema sobrio e rinnovabile al 100% non è solo una questione tecnica e ambientale. Questo significa anche la possibilità di una politica energetica più trasparente, democratica e gestita a livello locale, qualunque sia il livello di sviluppo dei territori interessati, e di porre fine alle relazioni neocoloniali legate all’uranio. E’ anche un’opportunità per una società più pacifica: non c’è bisogno di una pattuglia di polizia per monitorare un tetto solare!

di Charlotte Mijeon

Réseau “Sortir du nucléaire”