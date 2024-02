Net zero industry act, Eeb e Wwf: l’Ue promuove tecnologie costose e non provate

Con la cattura e stoccaggio del carbonio e nucleare l’Ue si sta dando la zappa sui piedi

[7 Febbraio 2024]

Nonostante la soddisfazione generale espressa da Parlamento, Consiglio e Commissione europei, per l’European Environmental Bureau (EEB, il più grande network di associazioni ambientaliste europee del quale fa parte anche Legambiente), «Le istituzioni dell’Ue non sono riuscite a fornire una direzione chiara per il futuro dell’industria pulita nell’accordo finale per il Net-Zero Industry Act (NZIA). Questa legge dell’Ue è stata introdotta come strumento per sostenere la produzione nazionale di tecnologie mirate e aiutare l’Ue a raggiungere i suoi obiettivi climatici per il 2030 e gli obiettivi di autonomia strategica, ma l’accordo finale di oggi scommette invece su soluzioni costose e non provate con tempo limitato e denaro pubblico a disposizione per raggiungere obiettivi climatici. obiettivi».

Secondo EEB, «La decisione dei negoziatori di trasformare la NZIA in uno strumento di supporto alle tecnologie indipendentemente dal loro rapporto costo-efficacia e dalla loro immediata dispiegabilità è molto preoccupante. Le catene di approvvigionamento eolico e solare, le pompe di calore, le batterie, le reti e l’idrogeno rinnovabile per i settori target sono soluzioni prontamente disponibili con un comprovato impatto sulla decarbonizzazione. Fornendo loro lo stesso livello di sostegno pubblico delle tecnologie costose e lente, come l’energia nucleare e la cattura del carbonio, gli scarsi fondi pubblici verranno ulteriormente sfruttati, minimizzando l’impatto».

EEB ce l’ha soprattutto con la decisione di finanziare la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) che «Viene erroneamente proposta come una soluzione per tutte le emissioni industriali, quando dovrebbe concentrarsi sulle emissioni di carbonio che non possono essere prevenute alla fonte attraverso altri mezzi più efficienti in termini di costi. Una dipendenza così massiccia dalla CCS non solo distoglie il denaro dei contribuenti dalle tecnologie disponibili per decarbonizzare l’industria europea nei tempi necessari, ma rischia anche di mantenere la nostra dipendenza dai combustibili fossili per i prossimi decenni. Infine, questo approccio semplicistico basato su procedure di autorizzazione più brevi e su una ridotta partecipazione pubblica si tradurrà in un’ulteriore pressione sulle comunità dell’Ue e sull’ambiente e probabilmente si tradurrà in un sovraccarico delle autorità pubbliche nazionali e in un’esacerbazione dei conflitti a livello locale».

Riccardo Nigro, senior policy officer per la Zero Pollution Industry dell’EEB, denuncia che «Mettere tecnologie costose e non provate allo stesso livello di soluzioni comprovate fa deragliare le intenzioni originali dietro il Net-Zero Industry Act. Questo approccio fuorviante mette a repentaglio sia l’ambiente che la strategia. obiettivi di autonomia e distogliere fondi dalle tecnologie pulite essenziali. Un impegno mirato verso soluzioni di impatto è essenziale per raggiungere gli obiettivi climatici del 2030 e rafforzare la competitività dell’industria pulita europea».

Anche il Wwf critica l’accordo provvisorio trovato da Europarlamento e Consiglio europeo e che soddisfa la commissione Ue che «Avrebbe dovuto dare un impulso urgente alle tecnologie pulite esistenti. Tuttavia, ampliando l’elenco iniziale delle tecnologie a zero emissioni a tecnologie che non sono ancora disponibili in commercio e/o che potrebbero impiegare decenni per diventarlo, le istituzioni europee hanno di fatto abbandonato l’obiettivo principale del regolamento, che “era” quello di raggiungere gli obiettivi climatici per il 2030. Il Wwf si rammarica di questa decisione e teme che l’Ue si stia dando la zappa sui piedi».

Il Wwf european policy office fa notare che «Sfortunatamente il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno deciso di allontanarsi dall’elenco originale delle tecnologie verdi, perdendo il focus del regolamento e aprendolo a molte altre tecnologie non provate. I progetti derivanti dalle tecnologie menzionate nell’elenco finale possono diventare “progetti strategici a emissioni net zero” se uno Stato membro lo desidera. Spetterà a ciascuno Stato membro decidere quale tecnologia considerare “strategica” e finanziarne l’implementazione. Questo significa che le tecnologie con una comprovata esperienza per una rapida decarbonizzazione, come il solare e l’eolico, sono poste sullo stesso piano di quelle non provate e costose, come la fissione nucleare e la cattura e stoccaggio del carbonio (CCS). Questi progetti con l’etichetta di “net zero strategico” otterranno tutti processi di autorizzazione più rapidi e supporto finanziario nell’ambito della NZIA».

Secondo Camille Maury, senior policy officer per la decarbonizzazione dell’industria al Wwf european policy office, «Con questo accordo finale, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno perso la loro ficus green e si affidano invece a dei trucchi. Questo regolamento avrebbe dovuto riguardare solo le tecnologie con un impatto comprovato e sostanziale nel raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Ue per il 2030, come l’energia eolica e solare, le pompe di calore, le batterie, le reti elettriche e l’idrogeno rinnovabile per i settori target. Ampliare la portata del Net Zero Industry Act, mentre gli investimenti pubblici sono limitati, rischia di dirottare il denaro dei contribuenti verso magiche soluzioni tecnologiche future e lontano dalle tecnologie verdi chiave disponibili e comprovate di cui abbiamo bisogno per raggiungere gli obiettivi climatici dell’Ue per il 2030 e decarbonizzare inn tempo il nostro pianeta e l’industria. Invia anche un messaggio sbagliato ai produttori e agli investitori europei, poiché concentrarsi sull’incremento delle giuste tecnologie verdi è ciò che fornirà un’opportunità per il futuro dell’industria europea. Raggiungere gli obiettivi climatici dell’Ue per il 2030 e sostenere la decarbonizzazione dell’industria europea, aumentandone al tempo stesso la competitività, è possibile, ma ora richiederà agli Stati membri di “scegliere” le giuste tecnologie verdi da questo elenco terribilmente lungo».

Il Wwf si rammarica fortemente che i colegislatori non abbiano sostenuto la limitazione dell’impiego delle tecnologie CCS alle emissioni inevitabili in settori mirati e conclude: «La CCS non deve essere utilizzata come scusa per continuare a utilizzare combustibili fossili e chiaramente non rappresenta la soluzione miracolosa per affrontare tutte le emissioni industriali, in particolare prima del 2030. Poiché la Commissione europea ha appena pubblicato la sua strategia sulla gestione del carbonio industriale (ICMS), è necessario un utilizzo molto limitato e ben mirato della CCS in settori che non dispongono di altre opzioni di abbattimento alternative per decarbonizzarsi completamente».