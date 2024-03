Nelle Marche nasce la prima comunità energetica rinnovabile industriale

Smart Cer Vallesina: «Imprenditori uniamo le forze»

[4 Marzo 2024]

Il 24 gennaio è entrato in vigore il decreto del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase) per incentivare la realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili (Cer), poi sono state approvate anche le regole operative per accedere agli incentivi, il Mase ha infatti dato il via libera al documento del Gse, che disciplina le modalità e le tempistiche per accedere ai benefici economici previsti dal decreto di incentivazione.

Le possibilità tra loro cumulabili per promuovere lo sviluppo delle Cer sono due: un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal Pnrr e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei Comuni sotto i 5mila abitanti, e una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale, riconosciuta per 20 anni.

Il primo marzo è stato depositato lo statuto e registrata l’associazione Smart Cer Vallesina promossa dalla holding jesina Green Investment, che controlla le società Smart Energy Blockchain e Green Vehicles, che realizzerà la prima comunità energetica rinnovabile (Cer) industriale della Vallesina, in provincia di Ancona.

La Cer promuoverà la produzione di energie rinnovabili – prevalentemente fotovoltaico – e l’autoconsumo condiviso tra aziende e assicura che «Il progetto permetterà agli imprenditori della vallata di mettere a disposizione il proprio tetto industriale per la produzione di energia rinnovabile e per concederla anche a chi non può realizzare un impianto, per mancanza di disponibilità economiche o di spazio».

Enrico Federici, amministratore di Green Investment, sottolinea che «Vogliamo dare la possibilità agli imprenditori del territorio di produrre e utilizzare energia rinnovabile anche senza investimenti o spazi dedicati. Quella delle Cer è una decisiva occasione incentivata dal ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Finalmente chiunque potrà accedere all’utilizzo di fonti rinnovabili. “La comunità energetica non ha scopo di lucro, ma verrà realizzata per contenere i costi energetici delle imprese ed essere così più competitivi sul mercato italiano e internazionale. Una best practice tutta da costruire nelle Marche e replicare, perché no, anche in altri territori. Il nostro è un invito ad unire le forze nella transizione energetica».

La Smart Cer Vallesina è aperta all’ingresso di qualsiasi società che possieda un tetto o terreno disponibile per realizzare un impianto fotovoltaico: Green Investment ne realizzerà uno dedicato. Ma l’entrata nella Comunità energetica non sarà consentita esclusivamente ai produttori di energia, bensì anche ai soli consumatori. Le Cer permettono di agglomerare decine di impianti per la produzione di energia e altrettanti clienti per consumarla.

Federici conclude: «In futuro pensiamo di ampliare la nostra attività anche ai clienti residenziali e alle amministrazioni pubbliche. In questo momento crediamo che l’industria sia il settore che più ha bisogno di questi benefici, per avere una maggiore competitività nella produzione di beni e servizi».