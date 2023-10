Le reti elettriche rischiano di diventare l’anello debole delle transizioni verso l’energia pulita (VIDEO)

Per raggiungere gli obiettivi climatici e la sicurezza energetica mondo deve aggiungere o sostituire 80 milioni di km di reti entro il 2040

[19 Ottobre 2023]

Secondo il rapporto “Electricity Grids and Secure Energy Transitions“, pubblicato dall’International energy agency (Iea), «Gli sforzi per affrontare il cambiamento climatico e garantire forniture affidabili di elettricità potrebbero essere messi a rischio a meno che i politici e le impresenon agiscano rapidamente per migliorare ed espandere le reti elettriche mondiali».

L’Iea ha ricordato che da oltre un secolo le reti costituiscono la spina dorsale dei sistemi elettrici, fornendo energia a case, fabbriche, uffici e ospedali ed evidenzia che «La loro importanza è destinata ad aumentare man mano che aumenta il ruolo dell’elettricità nei sistemi energetici». Ma il nuovo rapporto, che pe la pima volta fornisce un inventario delle reti elettriche in tutto il mondo, rileva segnali che «Queste non riescono a tenere il passo con la rapida crescita delle principali tecnologie energetiche pulite come quella solare, eolica, elettrica. automobili e pompe di calore» e avverte che «Senza una maggiore attenzione politica e investimenti, le carenze nella portata e nella qualità delle infrastrutture di rete potrebbero rendere fuori portata l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5° C e compromettere la sicurezza energetica».

Secondo un’analisi dettagliata Paese per Paese effettuata per il rapporto, «Il raggiungimento di tutti gli obiettivi nazionali in materia di clima ed energia richiederà l’aggiunta o la sostituzione di 80 milioni di chilometri di linee elettriche entro il 2040: una quantità pari all’intera rete globale esistente. Sono essenziali anche importanti cambiamenti nel modo in cui le reti funzionano e sono regolamentate, mentre gli investimenti annuali nelle reti, che sono rimasti sostanzialmente stagnanti, devono raddoppiare fino a superare i 600 miliardi di dollari all’anno entro il 2030».

I problemi stanno già emergendo: il rapporto identifica una lunga e crescente coda di progetti di energie rinnovabili in attesa del via libera per essere collegati alla rete e 1.500 gigawatt di questi progetti sono in fasi avanzate di sviluppo. Si tratta di 5 volte la quantità di capacità solare fotovoltaica ed eolica aggiunta a livello mondiale nel 2022.

Presentando il rapporto, il direttore esecutivo dell’Iea, Fatih Birol, ha detto che «I recenti progressi nel campo dell’energia pulita a cui abbiamo assistito in molti Paesi non hanno precedenti e sono motivo di ottimismo, ma potrebbero essere messi a repentaglio se i governi e le imprese non si unissero per garantire che le reti elettriche mondiali siano pronte per la nuova economia energetica globale che è in atto. I problemi stanno rapidamente emergendo. Questo rapporto mostra ciò che è in gioco e ciò che deve essere fatto. Dobbiamo investire nelle reti oggi o affrontare lo stallo domani».

L’Iea spiega che «Il ruolo dell’elettricità è destinato a crescere ulteriormente in modo significativo, aumentando la domanda sulle reti. L’adozione di nuove tecnologie come le auto elettriche e le pompe di calore significa che l’elettricità si sta espandendo in ambiti precedentemente dominati dai combustibili fossili. Nel frattempo, i Paesi stanno aggiungendo progetti di energia rinnovabile a un ritmo sostenuto, richiedendo più linee elettriche per collegarle ai sistemi elettrici e alle reti di distribuzione altamente funzionanti per garantire forniture affidabili ai clienti finali. Questo include la digitalizzazione delle reti di distribuzione e una maggiore flessibilità attraverso la risposta alla domanda e lo stoccaggio dell’energia».

Il Grid Delay Case, un nuovo scenario sviluppato per il rapporto, esamina cosa accadrebbe se gli investimenti nella rete non venissero aumentati abbastanza rapidamente e le riforme normative per le reti fossero lente: «Le emissioni cumulative di anidride carbonica (CO2) tra il 2030 e il 2050 sarebbero quasi 60 miliardi di tonnellate in più a causa di una più lenta diffusione delle energie rinnovabili, che si traduce in un maggiore consumo di combustibili fossili. Questo equivale alle emissioni totali di CO2 del settore energetico globale negli ultimi 4 anni. Porterebbe l’aumento della temperatura globale ben al di sopra dell’obiettivo dell’Accordo di Parigi di 1,5° C, con una probabilità del 40% di superare i 2° C».

Il rapporto identifica diverse azioni strategiche che possono fare la differenza e che includono l’espansione e il rafforzamento delle interconnessioni di rete all’interno dei paesi, tra Paesi e tra regioni per rendere i sistemi elettrici più resilienti e consentire loro di integrare meglio le crescenti quote di energia solare ed eolica.

Il rapporto raccomanda ai governi di «Sostenere progetti di trasmissione su larga scala per garantire che le reti siano preparate per un’ulteriore forte crescita dell’energia rinnovabile» ed esorta gli sviluppatori e gli operatori delle reti ad «Abbracciare la digitalizzazione per consentire alle reti del futuro di essere più resilienti e flessibili».

L’Iea fa notare che «Considerati i tempi lunghi per l’ammodernamento e l’ampliamento delle reti, è urgente un’azione decisiva. La pianificazione, l’autorizzazione e il completamento di una nuova infrastruttura di rete richiedono spesso dai 5 ai 15 anni, rispetto agli 1 – 5 anni per i nuovi progetti di energie rinnovabili e meno di 2 anni per le nuove infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. Il miglioramento e l’espansione delle infrastrutture di rete nei Paesi di tutto il mondo richiederà una più forte collaborazione internazionale».

Il rapporto evidenzia però che «Le economie emergenti e in via di sviluppo, esclusa la Cina, hanno assistito a un calo degli investimenti nella rete negli ultimi anni, nonostante la robusta crescita della domanda di elettricità e gli sforzi continui per raggiungere gli obiettivi di accesso all’energia».

Birol conclude: «Garantire che il mondo in via di sviluppo disponga delle risorse necessarie per costruire e modernizzare le reti elettriche è un compito essenziale per la comunità internazionale. Mobilitando finanziamenti, fornendo accesso alla tecnologia e condividendo le migliori pratiche sulle politiche, le principali economie possono contribuire a migliorare la vita delle persone, rafforzare lo sviluppo sostenibile e ridurre i rischi del cambiamento climatico».