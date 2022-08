La Germania non tornerà al nucleare per risparmiare gas

Habeck: le centrali nucleari non fanno una differenza significativa nel fornire energia, rappresentano solo il 2%. Greenpeace: sono solo l’1%

[22 Agosto 2022]

Per garantire la futura produzione di energia, la Germania non manterrà in funzione le centrali nucleari e continuerà nella loro dismissione programmata perché, come ha detto il ministro dell’economia Robert Habeck, «La loro capacità è insufficiente per compensare la carenza di gas naturale. E’ la decisione sbagliata, dato il poco che risparmieremmo».

Habeck lo ha detto in un incontro con i cittadini durante la giornata delle porte aperte del governo e mentre il governo di coalizione socialdemocratici-verdi-liberali sta decidendo se prolungare la durata delle 3 centrali nucleari tedesche ancora in funzione per compensare il rapido calo delle forniture di gas naturale dalla Russia.

Nonostangte quel che dicono in Italia SAlvini, Me eloni e Berlusconi e i redivivi fan del nucleare, secondo i quali bs<astrerebbe costruire una centrale nucleare (fra una ventina di anni) per risolvere tutti i nostri problemi energetici attuali, Habeck ha fatto notare che mantenere in funzione le centrali nucleari in Germania «Farebbe risparmiare solo il 2% di gas, il che è insufficiente e improbabile per aiutare la situazione» e richiederebbe una revisione degli impegni legislativi presi dalla ex cancelliera democristiana Angela Merkel per bloccare l’uso dell’energia nucleare a fine 2022.

Habeck ha detto che solo una centrale nucleare in Baviera potrebbe essere autorizzata a continuare, ma solo se uno stress test potrà dimostrare che è in grado di fornire un aiuto energetico sufficiente per quest’inverno.

Il cancelliere socialdemocratico tedesco Olaf Scholz aveva già annunciato che i risultati dello stress test saranno disponibili entro la fine del mese o all’inizio di settembre, quando verrà presa la decisione finale in merito alle centrali nucleari.

La posizione dei verdi che stoppa di fatto il nuycleare è arrivata dopo che il 18 agosto Greenpeace Deutscland ha scaricato un falso trasporto nucleare di fronte allka sede dei Grünen a Berlino avvertendo dei «Pericoli di continuare a far funzionare le ultime tre centrali nucleari».

Gli ambientalisti hanno fatto appello ai leader dei Verdi tedeschi, a partire dai co-presidenti Ricada Lang e Omid Nouripour, perché «Si impegnino per l’eliminazione graduale dell’energia nucleare prevista dalla legge il 31 dicembre 2022».

Gerald Neubauer, esperto energetico di Greenpeace Deutschland <. Ha a sottolineato c he «I Grünen non devono lasciarsi imbrigliare da una campagna populista a favore del nucleare. Queste ultime centrali nucleari sono vecchie, insicure e le loro barre di combustibile non producono quasi energia. Il loro contributo alla fornitura di elettricità e al risparmio di gas sarebbe trascurabile, mentre i rischi per la sicurezza sarebbero enormi».

Per i Verdi è stata una scossa e sembra aver prevalso nettamente la maggioranza contraria all’estensioni del tempo di funzionamento delle centrali nucleari contro la quale si erano già espressi i big del Partito che invitavano gli alleati di governo a non violare la legge sull’energia atomica».

Anche Greenpeace Deutschland fa notare che «L’operazione di stretching difficilmente contrasterebbe una temuta crisi energetica, come dimostrano i calcoli dell’Analyseinstituts Energy Brainpool: il nucleare non potrebbe nemmeno sostituire l’1% del consumo di gas in Germania». Secondo i calcoli di Greenpeace, l’elettricità prodotta con l’operazione del prolungamento di operatività delle centrali nucleari «Rappresenterebbe solo l’1% del mix elettrico tedesco nel prossimo anno».