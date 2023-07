Iaea; nella centrale nucleare di Zaporizhzhya la situazione resta molto precaria

I primi controlli degli ispettori Iaea non hanno trovato mine russe nella centrale

[13 Luglio 2023]

«Nei giorni scorsi, gli esperti dell’International atomic energy agency (Iaea) hanno continuato a ispezionare parti della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhya (ZNPP) – senza vedere mine o esplosivi – ma sono ancora in attesa di ottenere l’accesso necessario ai tetti delle unità del reattore 3 e 4 a seguito di recenti segnalazioni secondo le quali lì potrebbero essere stati collocati esplosivi», ha detto il direttore generale dell’Iaea Rafael Mariano Grossi, smentendo così – senza citarla ufficialmente – gran parte della mappa fatta circolare nei giorni scorsi dall’Ucraina e rilanciata dai media occidentali sulle mine disseminate nella più grande centrale nucleare d’Europa dall’esercito russo. Mosca ha respinto le accuse ucraine e ha a sua volta accuisato Kiev di voler gettare le basi per un’operazione false-flag che prende di mira la centrale nucleare che sia la Russia che l’Ucraina considerano di loro proprietà.

Grossi ha però avvertito che «La sicurezza nucleare rimane molto precaria».

I cinque principi fondamentali che il Direttore Generale Grossi ha stabilito il 30 maggio al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite affermano che non ci dovrebbero essere attacchi da o contro l’impianto e che non dovrebbe essere utilizzato come deposito o base per armi pesanti: lanciarazzi multipli, sistemi di artiglieria e munizioni e carri armati.

In un comunicato l’Iaea ricorda che nei giorni scorsi i sui esperti «Hanno sentito una serie di esplosioni apparentemente avvenute a una certa distanza dalla ZNPP, ma è ancora un duro promemoria dei potenziali rischi per la sicurezza e la sicurezza nucleare che l’impianto deve affrontare durante il conflitto militare nel Paese. Un’esplosione si è verificata la mattina dell’8 luglio, diverse la sera del 10 luglio, una la mattina dell’11 luglio e cinque la sera. Sebbene non sia stato possibile determinare i luoghi esatti delle esplosioni, gli esperti dell’Iaea sono stati in grado di confermare che il sito non era stato colpito».

Il 9 luglio, il team dell’Iaea ha ispezionato aree appena all’interno del perimetro del sito e intorno alle piscine di raffreddamento degli irrigatori. Il 10 luglio gli esperti si sono recati nela sala controllo principale, nella sala controllo di emergenza, i locali dove sono ubicati i quadri elettrici degli impianti di sicurezza e la sala turbine del gruppo 1 del reattore il 12 luglio hanno visitato le corrispondenti aree dell’unità 3. Il team ha anche visitato la sala del reattore dell’unità 1, le pompe del refrigerante e le pompe del sistema di sicurezza.

Gli esperti hanno riferito di «Avere accesso illimitato a queste aree» ma l’Iaea assicura che «Continua a seguire da vicino gli sviluppi relativi alla disponibilità di acqua per il raffreddamento dei 6 reattori della ZNPP e di altre funzioni essenziali di sicurezza e protezione nucleare, a seguito della distruzione della diga di Kakhovka a valle all’inizio di giugno e del conseguente esaurimento dell’enorme bacino idrico vicino alla centrale».

Secondo il team Iaea, «I due corpi idrici principali – lo stagno di raffreddamento della ZNPP e il canale di scarico della vicina centrale termica di Zaporizhzhya (ZTPP) – sono stati relativamente stabili, con il livello dell’acqua che è diminuito di 1 – 2 centimetri al giorno a causa dell’utilizzo e dell’evaporazione. Il sito continua ad avere acqua sufficiente per alcuni mesi. Come parte degli sforzi in corso per esplorare le opzioni di riserva, l’impianto sta progettando di costruire ulteriori pozzi che potrebbero essere utilizzati per reintegrare l’acqua di raffreddamento essenziale per le piscine di irrigazione, che attualmente utilizzano l’acqua sotterranea pompata dal sistema di drenaggio del sito».

La settimana scorsa, è stata utilizzata una pompa sommersa per trasferire parte dell’acqua residua nel canale di ingresso ZTPP nel canale di scarico della ZTPP, aumentando leggermente il livello dell’acqua in questo canale. L’impianto si sta preparando a passare dall’arresto a freddo allo spegnimento a caldo l’unità del reattore 4, dopodiché la stessa procedura sarà applicata l’unità 5 per svolgere attività di manutenzione preventiva possibili solo in arresto a freddo. Le altre unità rimangono in arresto a freddo.

L’Iaea spiega che «Il sito utilizza il vapore generato da un reattore in arresto a caldo per vari scopi di sicurezza nucleare, compreso il trattamento delle scorie radioattive liquide raccolte in serbatoi di stoccaggio. Tuttavia, gli esperti dell’Iaea «Incoraggiano fortemente la ZNPP a studiare tutte le possibili opzioni per installare una caldaia esterna per generare il vapore necessario, che consentirebbe al sito di portare tutte le unità in uno stato di arresto a freddo».

Il regolatore nazionale ucraino – SNRIU – ha emesso ordini normativi per limitare il funzionamento di tutte e 6 le unità a uno stato di arresto a freddo. L’Iaea continua a chiedere ai russi che controllano la ZNPP di «Migliorare le condizioni in loco per il personale dell’Agenzia, comprese migliori condizioni di alloggio, di vita e di lavoro».

Da gennaio, l’Iaea ha anche una presenza permanente nelle altre centrali nucleari dell’Ucraina: Khmelnitsky, Rivne, South Ukraine e Chernobyl, dove la settimana scorsa c’è stata una rotazione di esperti e i team dell’Iaea hanno riferito che «I siti continuano a mantenere i loro programmi operativi e di rifornimento nonostante le sfide affrontate per il conflitto. Confermano inoltre che nei 4 siti non vi sono problemi relativi alla sicurezza nucleare o alla sicurezza.<»

Tra le altre attività, questi esperti dell’Iaea aiutano a facilitare la fornitura di assistenza alle centrali nucleari ucraine, organizzata dallo staff dell’Iaea a Vienna, discutendo le specifiche tecniche delle attrezzature di sicurezza e protezione richieste con le loro controparti nei siti. Nelle ultime due settimane sono avvenute due consegne di attrezzature all’Ucraina, portando il totale a 21 dall’inizio del conflitto nel febbraio 2022. Con le consegne più recenti, tre centrali nucleari hanno ricevuto attrezzature e forniture mediche essenziali per fornire assistenza medica e supporto, sia al personale operativo ucraino che al personale Iaea. Inoltre, una centrale nucleare ucraina, il SNRIU e lo State Enterprise Eastern Mining and Processing Plant, SE VostokGOK, hanno ricevuto apparecchiature IT, sistemi di alimentazione, sensori a infrarossi e rilevatori di trizio portatili acquistati con fondi forniti da Australia, Corea del sud. Usa e con il sostegno dell’Unione europea.