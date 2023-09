Guterres: l’Africa può diventare una superpotenza energetica rinnovabile

Ma è impossibile senza la giustizia climatica e una riforma del sistema finanziario internazionale

[6 Settembre 2023]

Intervenendo all’African Climate Summit che si conclude oggi nella capitale del Kenya Nairobi, il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha denunciato che «Un’ingiustizia brucia nel cuore della crisi climatica. E la sua fiamma sta bruciando speranze e possibilità qui in Africa. Questo continente rappresenta meno del 4% delle emissioni globali. Eppure subisce alcuni degli effetti peggiori dell’aumento delle temperature globali: caldo estremo, inondazioni feroci e decine di migliaia di morti a causa di siccità devastanti. Il colpo inferto allo sviluppo si manifesta ovunque con l’aumento della fame e degli sfollamenti. Infrastrutture distrutte. I sistemi sono arrivati ​​al limite. Il tutto aggravato dal caos climatico non causato da voi».

Per Guterres è però «Ancora possibile evitare gli effetti peggiori del cambiamento climatico. Ma solo con un salto di qualità nell’azione climatica. Le popolazioni dell’Africa – e le persone di tutto il mondo – devono agire per rispondere agli estremi climatici mortali».

Per il capo dell’Onu, prima di tutto «APbiamo bisogno di ambizioni climatiche molto maggiori, con i paesi che agiscano rapidamente e accelerino massicciamente l’azione per limitare gli aumenti e gli impatti della temperatura. E i maggiori emettitori devono guidare la carica, in linea con il mio Climate Solidarity Pact e l’Acceleration Agenda. E qui dall’Africa rivolgo un appello molto forte ai grandi emettitori, i Paesi del G20 responsabili dell’80% delle emissioni che si incontreranno questa settimana a Delhi. Assumetevi le vostre responsabilità. I Paesi sviluppati devono impegnarsi a raggiungere l’obiettivo di emissioni net zero il più vicino possibile al 2040 e le grandi economie emergenti il ​​più vicino possibile al 2050, con il sostegno dei Paesi sviluppati per farlo».

E guterres ha ribadito che «E’ tempo di rompere la nostra dipendenza dai combustibili fossili e investire in una transizione giusta ed equa. Dobbiamo vedere piani credibili per l’uscita dal carbone entro il 2030 per i Paesi dell’OCSE ed entro il 2040 per il resto del mondo. Abbiamo bisogno di obiettivi ambiziosi in materia di energia rinnovabile in linea con il limite di 1,5 gradi. E dobbiamo portare elettricità a prezzi accessibili a tutti sulla Terra, in particolare in Africa, raggiungendo contemporaneamente l’energia net zero entro il 2035 nei Paesi sviluppati e nel 2040 altrove».

Ma il segretario generale dell’Onu ha fatto notare che «Il raggiungimento di questi obiettivi richiede giustizia climatica. I Paesi sviluppati devono presentare una roadmap chiara e credibile per raddoppiare i finanziamenti per l’adattamento entro il 2025, come primo passo verso la destinazione di almeno la metà di tutti i finanziamenti per il clima all’adattamento. Devono inoltre mantenere la promessa di fornire 100 miliardi di dollari all’anno ai Paesi in via di sviluppo per il sostegno climatico e ricostituire completamente il Green Climate Fund. Tutti i Paesi devono inoltre rendere operativo il fondo per perdite e danni proposto quest’anno alla COP28. Ogni persona sulla terra deve essere coperta da un sistema di allerta precoce entro il 2027, attuando il piano d’azione lanciato l’anno scorso».

Ma la drammatica realtà è che «Attualmente 6 africani su 10 non hanno accesso a questi sistemi. Il piano d’azione di allarme rapido per tutta l’Africa lanciato ieri sotto la guida dell’Unione africana sarà fondamentale per rispondere a questa esigenza».

Poi Guterres ha messo le mani nel piatto dell’economia e ha avvertito che «Più in generale, abbiamo bisogno di una correzione di rotta nel sistema finanziario globale in modo che possa sostenere un’azione accelerata sul clima nel contesto dello sviluppo sostenibile. Non possiamo raggiungere l’una senza l’altro. Ciò significa un sistema finanziario internazionale in grado di fornire un efficace meccanismo di riduzione del debito che supporti sospensioni dei pagamenti, termini di prestito più lunghi e tassi più bassi. E questo significa ricapitalizzare e cambiare il modello di business delle banche multilaterali di sviluppo in modo che possano sfruttare in modo massiccio la finanza privata a tassi accessibili per aiutare i Paesi in via di sviluppo a costruire economie veramente sostenibili. Il sistema finanziario globale deve essere riformato per essere un alleato dei Paesi in via di sviluppo mentre accelerano una transizione verde giusta ed equa che non lasci indietro nessuno».

Il che porta al terzo punto proposto da Guterrs: rendere l’Africa un leader mondiale nelle energie rinnovabili e nella crescita verde. «Questo continente è ricco di potenziale energetico rinnovabile – ha sottolineato – L’Africa ospita il 30% delle riserve minerarie che sono fondamentali per le tecnologie rinnovabili e low carbon come l’energia solare, i veicoli elettrici e lo stoccaggio delle batterie. Naturalmente non dobbiamo ripetere gli errori del passato. Per andare veramente a vantaggio di tutti gli africani, la produzione e il commercio di questi minerali fondamentali devono essere sostenibili, trasparenti e coprire ogni anello della catena di approvvigionamento, con il massimo valore aggiunto prodotto all’interno dei Paesi africani».

Per guterres i segnali positivi ci sono già: «La leadership africana sta anche contribuendo a generare economie verdi innovative ancorate all’energia rinnovabile. Dal Grande Corno d’Africa, dove oltre l’85% della produzione di elettricità proviene da fonti rinnovabili, compresi i massicci progetti idroelettrici in Etiopia, Kenya e Sudan, ai progetti eolici e solari in Egitto, Algeria, Tunisia e Marocco, al Mozambico, che ottiene quasi il 100% della propria energia da fonti verdi e sostenibili, alla maggiore installazione di progetti solari su larga scala, anche in Sud Sudan. Allo stesso tempo, l’Africa ospita il 60% delle migliori risorse solari del mondo, ma solo il 2% degli investimenti globali nelle energie rinnovabili negli ultimi vent’anni. Ora è il momento di riunire i Paesi africani con i Paesi sviluppati, le istituzioni finanziarie e le aziende tecnologiche per creare una vera Alleanza africana per le energie rinnovabili».

Il sgretario generale dell’Onu è convinto che «Con un accesso adeguato alle risorse finanziarie a un costo ragionevole e un supporto tecnologico, le energie rinnovabili potrebbero dare un notevole impulso alle economie, far crescere nuove industrie, creare posti di lavoro e stimolare lo sviluppo, anche raggiungendo gli oltre 600 milioni di africani che vivono senza accesso all’energia.L’energia rinnovabile potrebbe essere il miracolo africano ma dobbiamo realizzarlo. Dobbiamo lavorare tutti insieme affinché l’Africa diventi una superpotenza delle energie rinnovabili».

Guterres ha concluso: «Proprio come le ingiustizie del cambiamento climatico ardono ferocemente qui in Africa, così fanno le opportunità. Sono convinto che l’Africa possa essere al centro di un futuro rinnovabile.

Questo summit e le soluzioni qui discusse rappresentano un grande passo avanti. Ma i vostri Paesi non devono essere soli in questo viaggio. Alla fine di questo mese, mi dirigerò verso la COP28, un vertice sull’ambizione climatica, per richiamare l’attenzione del mondo e un’azione impegnata sul cambiamento climatico e sulla necessità di sostenere i Paesi in via di sviluppo nella transizione verso un futuro rinnovabile.

L’ambizione per la mitigazione deve essere parallela all’ambizione per la giustizia climatica. Ora è il momento che tutti i Paesi si uniscano in difesa della nostra unica casa. Forniamo la giustizia climatica che gli africani, il mondo e il pianeta che condividiamo richiedono e meritano».