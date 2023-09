Greenpeace: la Russia utilizza la centrale nucleare di Zaporizhzhia come copertura

Le truppe russe usano la centrale nucleare per lanciare razzi dalle vicinanze. Critiche alla missione Iaea

[28 Settembre 2023]

Secondo il rapporto “A Nuclear power plant as launch pad”, realizzato da McKenzie per conto di Greenpeace Deutschland e Grenpeace Central and Eastern Europe, «le truppe russe stanno usando la centrale nucleare occupata di Zaporizhzhia in Ucraina per lanciare missili dalle vicinanze».

Oggi l’Iaea è chiamata a discutere le questioni di sicurezza in Ucraina nella sua conferenza annuale a Vienna. Le forze armate russe e Rosatom hanno occupato la centrale nucleare di Zaporizhia nel marzo 2022 e per controllare le attività dei russi nella centrale nucleare e nei dintorni gli specialisti di McKenzie hanno analizzato le immagini satellitari di Planet Labs da marzo 2022 a luglio 2023.

Shaun Burnie, esperto di Greenpeace-Atom, conferma che «le immagini mostrano che gli occupanti russi stanno violando i principi dell’Iaea. Le forze armate russe e l’occupazione della Rosatom rappresentano una minaccia costante per la centrale nucleare e devono essere chiaramente condannate. Ma il rapporto del direttore generale dell’Iaea su Zaporizhzhia è incompleto e fuorviante a questo riguardo. Sembra che l’Iaea non sia attualmente in grado di riferire in modo completo su questi rischi per la sicurezza. Questo deve cambiare».

Greenpeace denuncia che «sebbene l’International atomic energy agency (Iaea) abbia dislocato dei suoi rappresentanti presso la centrale nucleare, non ha ancora riferito in merito», e per questo l’organizzazione ambientalista ha inviato il rapporto e una valutazione del ruolo dell’Iaea al Consiglio dei Governatori dell’Iaea, chiedendo che la missione dell’agenzia atomica dell’Onu a Zaporizhzhia riveda i suoi rapporti.

Per Greenpeace Deutschland e Central and eastern Europe «è necessario adottare tutte le misure per aumentare la pressione sulla Russia e ripristinare la sicurezza della centrale. Questo include l’imposizione di sanzioni globali contro la compagnia nucleare statale russa Rosatom, che partecipa all’occupazione della centrale nucleare».