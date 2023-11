Comunità energetiche rinnovabili a Firenze

Quattro appuntamenti nei Quartieri 4 e 5 per raccontare ai cittadini le comunità energetiche rinnovabili che nasceranno in città

[15 Novembre 2023]

Inizia oggi con il Quartiere 5, alla Casa della cultura di via Forlanini (ore 18.30), il primo dei quattro appuntamenti pubblici rivolti ai cittadini per spiegare la novità delle Comunità energetiche rinnovabili che nasceranno a Firenze, nei Quartieri 4 e 5, grazie alla collaborazione del Comune con Fondazione CR Firenze e Sinloc.

Il primo appuntamento al Quartiere 4 è giovedì 16 novembre nella sala Consiliare di Villa Vogel (ore 18.30).

Il Comune di Firenze spiega che «Si tratta di un progetto mai sperimentato a Firenze per produrre energia rinnovabile, dare più competitività a imprese e attività che aderiranno e abbattere le bollette e la povertà energetica».

Gli altri appuntamenti saranno il 22 novembre alla Coop di Ponte a Greve per il Quartiere 4 e il 20 novembre al Teatro Nuovo Sentiero in via della Panche alle 21 per Quartiere 5.

A tutti gli appuntamenti sarà presente l’Assessore all’ambiente e alla transizione ecologica accompagnato dal Presidenti del Quartiere interessato.